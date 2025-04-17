Мошенники стали взламывать аккаунты на «Госуслугах» с помощью демонстрации экрана

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Мошенники используют демонстрацию экрана для взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Злоумышленники звонят жертвам через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и просят включить демонстрацию экрана под предлогом помощи в регистрации на фиктивном ресурсе. В процессе они инициируют восстановление доступа к аккаунту «Госуслуг» и перехватывают код подтверждения, который появляется на экране. После этого они получают полный контроль над учетной записью.
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«Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — объяснили в ведомстве.В МВД призвали граждан не соглашаться на демонстрацию экрана в беседах с незнакомцами и напомнили, что официальные лица никогда не запрашивают такие действия.
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Мария Моисеева