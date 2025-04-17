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Мошенники стали взламывать аккаунты на «Госуслугах» с помощью демонстрации экрана

Фото: iStock/PUGUN SJ

Фото: iStock/PUGUN SJ

Мошенники используют демонстрацию экрана для взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Злоумышленники звонят жертвам через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и просят включить демонстрацию экрана под предлогом помощи в регистрации на фиктивном ресурсе. В процессе они инициируют восстановление доступа к аккаунту «Госуслуг» и перехватывают код подтверждения, который появляется на экране. После этого они получают полный контроль над учетной записью.

«Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — объяснили в ведомстве.
В МВД призвали граждан не соглашаться на демонстрацию экрана в беседах с незнакомцами и напомнили, что официальные лица никогда не запрашивают такие действия.

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#контроль
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#рф
Россиянам объяснили, что может помешать получить страховую пенсию
Гукасова: без отчислений в Соцфонд гражданин РФ рискует остаться без пенсии
17 апреля 2025, 03:39

Фото: iStock/Olga Shumitskaya

Назначение и размер пенсии в России напрямую зависит от уровня официальных доходов и страховых отчислений в Социальный фонд. Если отчисления не осуществлять, есть риск остаться без страховой пенсии по старости, пояснила РИА Новости директор программы Федерального методического центра повышения финансовой грамотности РАНХиГС Нина Гукасова.
«Уровень официальных доходов работников влияет на размер пенсии. С официального дохода работодатель платит за сотрудника страховые взносы в Социальный фонд России, и эти взносы учитываются в дальнейшем при назначении и расчете пенсии», — указала она.
Кроме того, официальная занятость влияет на размер пособий по беременности, уходу за ребенком до 1,5 лет и выплат по больничным.

Те, кто не набрал необходимый стаж и пенсионные баллы для назначения страховой пенсии по старости, могут претендовать на социальную пенсию, которая в 2024 году составляет 8 824 рубля в месяц. Однако эта сумма ниже прожиточного минимума пенсионера (15 250 рублей).

Ранее сообщалось, что в среду вечером президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и РФ Александром Труфановым, освобожденным из плена в секторе Газа, а также с его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн.

Труфанова освободили из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках перемирия, достигнутого благодаря политике России на Ближнем Востоке.

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#пенсии
#занятость
#фонд
#работодатель
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Более половины россиян не готовы работать в известной компании лишь ради статуса
16 апреля 2025, 23:55

Фото: istockphoto/littlehenrabi

Более половины россиян (54,6%) не готовы работать в известной компании лишь ради статуса. К соответствующим выводам пришло исследование Роскачества и «Финансы Mail». Пойти на такое оказались готовы только 4,5% респондентов.
«Среди важных параметров трудоустройства 54,8% назвали уровень дохода. 22,95% выделили надежность работодателя, еще 6,49% респондентов отметили важность взаимоотношений с коллективом. Для 5,69% оказались значимыми отношения с руководством, а бонусы и соцпакет как ключевой критерий выделили 5,16% респондентов», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
В то же время GR-директор Нетологии Валентина Куренкова рассказала, как распознать токсичного руководителя, который сеет деструктивные эмоции и мешает развитию подчиненных. В беседе с «Известиями» эксперт отметила, что со стороны такого начальства постоянно чувствуется моральное давление, приводящее к изматывающим переживаниям. По ее словам, отличие токсичного босса от требовательного — от требований второго нет ущерба для психологического здоровья сотрудников.
«Отличительные черты токсичного руководителя: проявление неуважения к подчиненным, непредсказуемость, манипуляции, нарушение границ. Он может использовать унижение, сарказм, менять правила в зависимости от настроения, не сдерживать обещания, давать внеурочные задания без согласования», — поделилась она.
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Эксперт раскрыл, что будет с жилищной ипотекой без льготных программ
Эксперт Гордейко: без льготных программ ипотечное кредитование упадет
16 апреля 2025, 23:47

Фото: iStock/Evkaz

Без льготных программ ипотечное кредитование будет падать, заявил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. По его словам, более 80% квартир в России продавалось только благодаря жилищным кредитам.
«Банк России за последние два года ужесточил требования — к первоначальному взносу, долговой нагрузке заемщиков и подтверждению доходов. Получается, что без льготных программ ипотечное кредитование будет сдуваться», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Вместе с тем инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин считает, что на сегодняшний день выгоднее снимать квартиру, а деньги на ее покупку держать на вкладе и получать проценты. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик указал, что с квартиры за 10 млн рублей можно получать лишь порядка 60 тысяч рублей в месяц, если сдавать ее в аренду.
«А со вкладов вы будете получать с 10 млн рублей не менее 2 млн рублей в год, то есть более 160 тыс. рублей в месяц. Если квартира дороже или дешевле 10 млн рублей, цифры будут другие, но пропорции сопоставимые. Вечно так делать не получится, поскольку стоимость аренды растет вслед за ценами на жилье», — поделился Бахтин.
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#эксперт
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#квартира
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#воробьёв
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В Госдуме предложили ограничить рост платежей за ЖКХ
Миронов: проект о сдерживании роста платы за ЖКХ подготовили после жалоб россиян
16 апреля 2025, 23:44

Фото: iStock/shurkin_son

Законопроект об ограничении роста коммунальных платежей был подготовлен после анализа ситуации в сфере ЖКХ и многочисленных жалоб россиян. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, люди не хотят переплачивать за ЖКХ «на ровном месте».
«Предположим, владелец квартиры по самым разным причинам вовремя не пригласил специалиста для проведения поверки счетчика. Или срок его эксплуатации истек, а у человека нет денег на установку нового. Или, например, он не может поставить счетчик по техническим причинам. Почему во всех этих случаях коммунальщики врубают повышенный тариф и начинают брать с людей больше?» — возмутился Миронов в беседе с RT.
В то же время депутат Госдумы Светлана Разворотнева считает, что ипотечное кредитование исчерпало себя как способ улучшить жилищные условия. В разговоре с Общественной Службой Новостей парламентарий отметила, что еще до повышения ключевой ставки, только 50% российских семей могли позволить себе купить квартиру в ипотеку. На данный момент, по ее словам, улучшить жилищные условия можно лишь строительством дома хозспособом, а возможности купить квартиру нет вовсе.
«При этом государство предыдущие годы поддерживало именно льготную ипотеку, тратило деньги на это очень серьезные, в итоге мы получаем отчет Счетной палаты в прошлом году о том, как ипотека разогрела рынок, а еще она была не адресной, поскольку некоторые граждане умудрялись брать по 20 льготных ипотек», — заявила она.
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#государство
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Путин выделил три главные задачи для реализации полета на Марс
Путин: Для полета на Марс нужно решить три главные задачи, цель грандиозная
16 апреля 2025, 23:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал проект полета на Марс «очень сложным», выделив три ключевые задачи для его реализации. Его цитирует пресс-служба Кремля, ссылаясь на комментарий президента РФ на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.
Среди основных проблем глава государства упомянул обеспечение длительного и безопасного пребывания человека в дальнем космосе, разработку новых методов передачи информации и создание энергетических систем для марсианских миссий.

Путин выразил уверенность, что интерес к этой грандиозной задаче будет расти.

«В целом, конечно, это грандиозная задача, интересная. Она, уверен, будет все больше и больше сторонников собирать», — заключил он.
12 апреля Путин поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Президент подчеркнул, что первый космический полет Юрия Гагарина — яркое эпохальное событие XX века, великий триумф человечества и навсегда останется таковым.

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