«Там оказался кролик»: Самолету в США пришлось экстренно сесть из-за возгорания двигателя

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Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Денвера в Эдмонтон, совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на записи переговоров пилотов из архива LiveATC.
На борту находились 153 пассажира и 6 членов экипажа. Возгорание произошло во время взлета, но самолет успешно вернулся в аэропорт Денвера, после чего пассажиров отправили в Канаду другим рейсом.
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«Вскоре после взлета на борту самолета авиакомпании United Airlines произошел пожар в двигателе, предположительно, вызванный редким столкновением с кроликом», — передает канал.Согласно данным FAA, в 2024 году из 20 тысяч случаев столкновений авиатехники с животными лишь четыре связаны с кроликами, так что случай действительно редкий.
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Мария Моисеева