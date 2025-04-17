В зоне СВО погиб российский правнук легендарного атамана Дутова

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В зоне специальной военной операции (СВО) погиб российский военный Роман Макушин — правнук атамана Белого движения Александра Дутова. Об этом сообщил политолог Николай Севостьянов в своем Telegram-канале.
Макушин, переехавший в Россию из Казахстана, участвовал в боях за Артемовск, где получил тяжелое ранение. Позднее он оформил гражданство РФ. Когда ВСУ начали наступление под Курском, Роман вновь отправился на фронт и не вернулся.
Александр Дутов, предок погибшего, был одним из лидеров антибольшевистского сопротивления. Участник Русско-японской и Первой мировой войн, он после 1917 года возглавил Оренбургское казачье войско. Воевал с Красной Армией до 1919 года, но после поражения бежал в Китай. Дутов был убит в Сайдуне агентами ВЧК в 1921 году.
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Александр Дутов, предок погибшего, был одним из лидеров антибольшевистского сопротивления. Участник Русско-японской и Первой мировой войн, он после 1917 года возглавил Оренбургское казачье войско. Воевал с Красной Армией до 1919 года, но после поражения бежал в Китай. Дутов был убит в Сайдуне агентами ВЧК в 1921 году.
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Мария Моисеева