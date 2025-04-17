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В зоне СВО погиб российский правнук легендарного атамана Дутова

В зоне СВО погиб российский военный и правнук атамана Дутова Роман Макушин
Фото: iStock/razihusin

Фото: iStock/razihusin

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб российский военный Роман Макушин — правнук атамана Белого движения Александра Дутова. Об этом сообщил политолог Николай Севостьянов в своем Telegram-канале.
Макушин, переехавший в Россию из Казахстана, участвовал в боях за Артемовск, где получил тяжелое ранение. Позднее он оформил гражданство РФ. Когда ВСУ начали наступление под Курском, Роман вновь отправился на фронт и не вернулся.



Александр Дутов, предок погибшего, был одним из лидеров антибольшевистского сопротивления. Участник Русско-японской и Первой мировой войн, он после 1917 года возглавил Оренбургское казачье войско. Воевал с Красной Армией до 1919 года, но после поражения бежал в Китай. Дутов был убит в Сайдуне агентами ВЧК в 1921 году.

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#рф
ВСУ вторую ночь подряд попытались атаковать БПЛА российский город
Shot: Беспилотники ВСУ вновь попытались атаковать Шую в Ивановской области
17 апреля 2025, 04:31

Фото: iStock/sommersby

ВСУ вторую ночь подряд атакуют город Шую в Ивановской области. Об этом сообщили местные жители, передают Telegram-каналы Mash и Shot. Местные власти официально предупредили об угрозе атаки БПЛА.
Вчера утром Шуя уже подверглась удару дронов ВСУ типа «Лютый», в результате чего двое горожан получили шоковые травмы и были госпитализированы.

В ночь с 16 на 17 апреля (03:20) жители вновь услышали шум. Раздавались мощные хлопки и звуки, напоминающие автоматные очереди. Аналогичные жалобы на шум беспилотников поступают от жителей Тульской области и Краснодарского края, передает Mash.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) погиб российский военный Роман Макушин — правнук атамана Белого движения Александра Дутова.

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Президент Финляндии обратился к России с призывом после разговора с Зеленским
Президент Финляндии Стубб: Россия должна прекратить огонь по примеру Киева
17 апреля 2025, 00:25

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Россию объявить полное прекращение огня, аналогичное решению Киева. Об этом он написал на своей странице в соцсети X после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Стубб подчеркнул, что Украина согласилась на безусловный режим прекращения огня, и Москва должна последовать этому примеру. Он добавил, что Финляндия и Украина совместно работают над достижением устойчивого мира.

«Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать над достижением справедливого и прочного мира», — написал политик.
Ранее сообщалось, что политолог Аслан Рубаев назвал антироссийской истерией и русофобией заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз не приветствует участие стран-кандидатов на вступление в ЕС в параде 9 мая в Москве. Он подчеркнул, что европейским элитам не удастся «украсть нашу Победу и заменить смыслы».

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«Антироссийская истерия и русофобия»: в РФ ответили на призыв Каллас не участвовать в параде 9 мая в Москве
Политолог Рубаев назвал антироссийской истерий заявление Каллас о параде 9 мая
16 апреля 2025, 23:59

Фото: iStock/butenkow

Политолог Аслан Рубаев назвал антироссийской истерией и русофобией заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз не приветствует участие стран-кандидатов на вступление в ЕС в параде 9 мая в Москве. Он подчеркнул, что европейским элитам не удастся «украсть нашу Победу и заменить смыслы».
Сегодняшние европейские чиновники, по его словам, это потомки фашистов и нацистов.
«Естественно, Россия демонизировалась в глазах европейских политиков давным-давно, и сегодняшние, скажем так, европейские чиновники — это потомки тех самых фашистов и нацистов, которые в 1941 году напали на нашу страну и устроили здесь зверство, поэтому их всех корежит от любого упоминания победы России», — пояснил аналитик в беседе с RT.
В свою очередь политолог Федор Лукьянов отметил, что призыв Каллас указывает на раздор в Евросоюзе. В разговоре с «Известиями» эксперт указал, что позиция ЕС не менялась и по-прежнему нацелена на изоляцию РФ во всех вопросах, в том числе политических и дипломатических.
«С этой точки зрения ничего нового Кая Каллас не сказала. Неучастие в крупных политических событиях России является позицией, которая считается одной из опор всей политики Евросоюза в украинском кризисе. Тут больше интересно другое. Повторять эту позицию ей пришлось, потому что внутри Европейского союза начинается некоторый раздор», — сказал Лукьянов.
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«Кто-то заряжает его телефон»: родители признанного погибшим бойца Хитмана верят, что сын еще жив
16 апреля 2025, 23:36

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Родители бойца ВС РФ с позывным Хитман, которого признали погибшим после пропажи в августе 2024 года, сообщили, что телефон их сына по-прежнему работает. Об этом они рассказали RT.
Даниил родом из ЯНАО, офицер, штурмовик, служит в зоне СВО с самого начала спецоперации. В этом году ему могло бы исполниться 29 лет.
«Говорил, что в армии нашел себя. В конце августа он уехал из отпуска снова на передовую. Написал сообщение, а через четыре дня нам сообщили, что его считают пропавшим без вести. А через полгода — официально погибшим. Но тела нет. Нам сказали, что их группа попала под атаку дронов ВСУ», — рассказала мать Даниила в беседе с RT.
По словам женщины, они сдавали образцы ДНК, но в моргах их сына не оказалось. Родители все еще не оставляют надежды, что Даниил жив.

Отец Хитмана рассказал, что в мессенджерах их сын отображается онлайн, их сообщения прочитывают. Семья верит, что сын может быть в плену или госпитале с тяжелым ранением.
«Получается, телефон кто-то заряжает. У нас предположения, что он, может быть, в плену либо тяжело ранен и находится в госпитале. А может, после атаки примкнул к другим военным подразделениям нашей армии и продолжает службу. Возможно, по каким-то причинам не может ответить и просто дает знать, что живой», — поделился отец военного.
Родители Даниила рассчитывают, что после публикации их истории в интернете кто-нибудь откликнется и сможет рассказать хоть что-то об их сыне.

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В Госдуме ответили, нужно ли продлять мораторий на удары по энергетике
Депутат Журавлев: решение о продлении моратория с Киевом является политическим
16 апреля 2025, 23:27

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Решение о возможном продлении соглашения между Москвой и Киевом о моратории на удары по энергетическим объектам является политическим вопросом, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что с военной точки зрения подобный запрет вреден для России, так как киевский режим изначально не собирался его продлевать. Парламентарий напомнил, что каждый день десятки украинских дронов бьют по российской энергетике, гибнут люди.
«А уничтожая украинскую энергетику, наши войска получают гораздо более весомое преимущество на фронте и больше возможности разгромить киевский режим раз и навсегда. И никакой Трамп и никто другой нам в этом не помощник», — добавил Журавлев.
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