Диетолог рассказала, как правильно выходить из Великого поста

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Из Великого поста нужно выходить постепенно, так как за это время внутренние системы успевают перестроиться, а продукты животного происхождения требуют большего количества ферментов, чем привык выделять организм за время воздержания. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
«Поэтому нужно начинать постепенно, невзирая на наши традиции. <…> Первый день Пасхи, конечно, это тяжело — большое разнообразие продуктов, салаты, угощения», — отметила эксперт в беседе с RT.Похожими рекомендациями поделилась и врач-эндокринолог Поликлиника.ру Наталия Шведова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что резкий переход после постных продуктов на куличи с кремами, глазурью и шоколадом может сильно ударить по поджелудочной железе. Особенно аккуратными, подчеркнула она, следует быть людям с диабетом, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Более безопасная альтернатива — творожные пасхи и куличи с натуральными сахарозаменителями, такими как стевия или эритритол. Также подойдут рецепты с фруктовыми добавками. Они соответствуют современным рекомендациям по сбалансированному питанию, где половину тарелки должны составлять овощи и фрукты, четверть — белки и еще четверть — сложные углеводы», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев