Диетолог рассказала, как правильно выходить из Великого поста

Длительные сессии в видеоиграх у детей, особенно по ночам, могут привести к опасным последствиям, в том числе проблемам с ЦНС и сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, еще одну опасность представляют энергетики, которые часто покупаются перед ночными «марафонами» за компьютером.