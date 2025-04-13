Мошенники стали взламывать «Госуслуги» под видом записи на диспансеризацию

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Мошенники под видом сотрудников поликлиник начали взламывать аккаунты на портале «Госуслуги», предлагая пройти диспансеризацию. Об этом сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ, передаёт ТАСС.
Злоумышленники звонят гражданам, представляясь медработниками, и просят назвать код из SMS для записи на обследование. Получив доступ к личному кабинету, они используют данные для хищения средств.
В МВД предупредили, что схема может развиваться: после взлома жертве звонят повторно, предлагая «помощь» через поддельную службу поддержки, которая перенаправляет в фейковый Росфинмониторинг. Там требуют фото банковских карт, что приводит к списаниям денег со счета.
Для защиты аккаунтов в МВД рекомендуют устанавливать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.
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В МВД предупредили, что схема может развиваться: после взлома жертве звонят повторно, предлагая «помощь» через поддельную службу поддержки, которая перенаправляет в фейковый Росфинмониторинг. Там требуют фото банковских карт, что приводит к списаниям денег со счета.
Для защиты аккаунтов в МВД рекомендуют устанавливать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.
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Мария Моисеева