Мошенники стали взламывать «Госуслуги» под видом записи на диспансеризацию

При взломе личного кабинета на Госуслугах следует сразу сменить пароль от сервиса, связаться с техподдержкой портала, а после идти в банк и полицию. Об этом заявила юриста Наталья Оганова. По ее словам, чем быстрее в организациях будет зафиксирован факт взлома, тем быстрее будут приостановлены все операции злоумышленников.