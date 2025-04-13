«Оно ему все надо? Не надо»: Симоньян отметила наплевательское отношение Трампа к Украине

Маргарита Симоньян (Фото: кадр видео Telegram @margaritasimonyan)
Главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ, что президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине, но не заинтересован в самой стране.
«У нас есть все основания полагать, что он (Трамп) действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину», — сказала она.По словам Симоньян, американский лидер не желает продолжать финансирование военных поставок Киеву, считая это неоправданной нагрузкой для США.
Маргарита Симоньян (Фото: кадр видео Telegram @margaritasimonyan)
«Ему действительно совсем не хочется помогать еще больше оружием, работать, как он считает, за всю Европу, отдуваться в НАТО и вообще в военных конфликтах, тратить на это безумное количество денег, как-то все это объяснять американским налогоплательщикам. Оно ему все надо? Не надо», — резюмировала Симоньян.Как сообщалось в Белом доме ранее, цель президента США — добиться прекращения боевых действий на условиях, приемлемых для РФ и Украины. Однако Трамп считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.
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