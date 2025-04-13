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«Не собираюсь это терпеть»: Норвежская лыжница сожгла на камеру свой стартовый номер перед гонкой

Лыжница Слинд в знак протеста сожгла на камеру свой стартовый номер на гонке Нортуга
Астрид Слинд (Фото: Instagram* @astridoslind)

Астрид Слинд (Фото: Instagram* @astridoslind)

Норвежская лыжница Астрид Слинд публично сожгла свой стартовый номер перед гонкой Петтера Нортуга, протестуя против сокращения призового фонда для женщин. Видео она опубликовала в своем блоге Instagram*.
Изначально организаторы обещали равные выплаты: по 16 тыс. евро победителям мужского и женского пола. Однако перед стартом призовые для женщин отменили, сославшись на малое число участниц. Общий фонд гонки при этом составлял около 82 тысяч евро.

Астрид Слинд (Фото: кадр видео Instagram* @astridoslind)

После общественной критики решение отменили и выплаты для женщин оказались «снова в силе». Однако призовую сумму для женщин сократили до 5 тыс. евро, из которых чемпионке полагалось лишь около 2,5 тысячи.

Слинд назвала это бесстыдным нарушением договорённостей.

Астрид Слинд (Фото: кадр видео Instagram* @astridoslind)

«Это не соответствует тому, что они обещали, они еще и обвиняют в этом участников. Это просто ужасно! В 2025 году не должно быть такого, чтобы приходилось отстаивать такую идею. Я не собираюсь терпеть это! Я готова участвовать в гонке и без призовых денег, но нужно сразу обговорить это, а не менять условия перед самым началом», — передает слова Слинд TV2.
Эти высказывания она дополнила актом протестом: видео со сжиганием своего стартового номера в гонке.

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Овечкин раскрыл секрет поддержания формы в 39 лет
Овечкин для поддержания формы занимается с персональным тренером
11 апреля 2025, 22:28

Александр Овечкин (фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал, как ему удаётся сохранять отличную форму в 39 лет. Об этом он высказался в шоу «Великая погоня» на VK Видео.
Хоккеист отметил, что перед очередным сезоном всегда тщательно готовится и занимается с персональным тренером по физподготовке. Специалист прилетел к спортсмену для оказания помощи в подготовке и перед стартом плей-офф.

Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который ранее принадлежал Гретцки. Он забил 895-ю шайбу в гостевом матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс».

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*запрещён в РФ
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Экс-тренер «Локомотива» Черевченко назвал причину снижения результатов Зенита
Черевченко: Причины относительных неудач «Зенита» — потеря мотивации игроками
11 апреля 2025, 18:28

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Некоторые футболисты питерского «Зенита» после шести чемпионских сезонов подряд начали терять мотивацию. Трудно сохранять боевой настрой на каждую игру, особенно против не самого сильного соперника, когда ты уже всё выиграл.
Такое мнение в разговоре со спортивным порталом Metaratings.ru высказал бывший тренер столичного «Локомотива», подмосковных «Химок», «Балтики» из Калининграда и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко.

«Я замечаю, что некоторые футболисты "Зенита" стали терять мотивацию. Некоторые, но не все. Уход Клаудиньо и разговоры об уходе Вендела зимой не лучшим образом повлияли на команду. Но на смену старым бразильцам приходят новые», — сказал специалист.

Он, в частности, оценил игру новобранца сине-бело-голубых Луиса Энрике, пришедшего в команду во время зимней паузы. По мнению Черевченко, главный тренер петербуржуев Сергей Семак пока не может найти бразильцу оптимальное место на поле. Но скоро это может измениться, и тогда «Зенит» точно станет сильнее, потому что потенциал у этого атакующего полузащитника очень высок, заключил тренер.

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«Матч столетия»: Агент Селюк оценил значение для «Зенита» предстоящей игры с «Краснодаром»
Агент Селюк: Игра с «Красндаром» на «Газпром Арене» для «Зенита» — матч столетия
11 апреля 2025, 16:42

Фото: istockphoto/Andreyuu

В предстоящем 24 туре МИР Российской премьер-лиги питерский «Зенит» примет на «Газпром Арене» лидера турнира «Краснодар». Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что исход этой игры предопределит расклад в чемпионской гонке.
«Этот матч определит остаток чемпионата. Если "Краснодар" не проиграет, то "Зениту" будет сложнее, более того, и "Спартак" может обойти питерцев. Я бы назвал этот матч матчем столетия "Зенита"», — сказал специалист в беседе со спортивным порталом Metaratings.ru.

С таким определением игры трудно не согласиться. Конечно, она и сама по себе имеет важнейшее турнирное значение для обоих клубов. Но ведь именно в этом году Зенит отмечает свой 100-летний юбилей. Конечно, такую красивую дату команде из города на Неве хотелось бы увенчать чемпионством.

«Понятно, что останется шесть игр, но у "Краснодара" не очень сложный график. Только в последней игре "Динамо" и "Ахмат" могут потрепать нервы. "Зенит" обязан выигрывать — для него это наиважнейшая игра», — подчеркнул Селюк.

Он также дал прогноз на исход противостояния. По мнению футбольного агента, «Зенит» одержит победу с перевесом в один мяч.

Напомним, после 23 туров клуб из Петербурга отстаёт от лидирующего «Краснодара» на пять очков. Столько же, как у питерцев (47), очков имеет «Спартак», который опережает «Зенит» по дополнительным показателям.

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«Черезов нам помогает»: Биатлонист Корнев рассказал о своих выступлениях за Удмуртию
Биатлонист Александр Корнев рассказал о своих выступлениях за Удмуртию
11 апреля 2025, 13:42

Фото: istockphoto/vlado85rs

Известный российский биатлонист Александр Корнев уже несколько лет выступает за Удмуртию. По его словам, в регионе много делается для поддержки спортсменов, для того, чтобы сохранить конкурентноспособную команду.
В эксклюзивном интервью спортивному порталу Metaratings.ru Корнев особенно отметил роль главы республиканской федерации биатлона, трёхкратного чемпиона мира и двукратного призёра Олимпиады Ивана Черезова. Он также добавил, что не испытывает никаких проблем с финансированием.

«Нам помогают, всё решают. Нам много людей помогает. Иван Юрьевич Черезов очень сильно способствует тому, чтобы мы оставались в регионе, а директор школы Удмуртии Ростислав Мусалимов горит тем, чтобы команда была как раньше и заезжала на призовые в эстафете на чемпионате России», — сказал спортсмен.

Он также посетовал, что сейчас в регионе нет такой сильной команды, как было раньше. Но при должном отношении к делу и сохранении поддержки со стороны руководства федерации и властей республики она обязательно будет, заключил Александр Корнев.

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#биатлон
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«Вылезет из ситуации»: Экс-тренер «Ахмата» Ледяхов считает, что клуб справится с проблемами
Экс-тренер «Ахмата» Ледяхов верит, что команда сумеет остаться в РПЛ
11 апреля 2025, 12:58

Фото: istockphoto/Pixfly

После зимней паузы «Ахмат» из Грозного начал понемногу набирать очки в чемпионате. Команда сможет «вылезти» из текущей непростой ситуации и сумеет сохранить прописку в МИР Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru выразил бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов. Видимо, за время сборов команда сумела набрать нужные кондиции, отметил специалист.

«У "Ахмата" не будет проблем, он вылезет из текущей ситуации. Тренерские кадры достойные, состав — тоже. Так что у "Ахмата" в конце сезона не будет проблем», — сказал тренер.

После 23 туров текущего чемпионата подопечные Сергея Ташуева занимают 13 место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 очков. В следующем туре 12 апреля грозненцы на своём поле сыграют против «Ростова».

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