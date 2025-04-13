«Не собираюсь это терпеть»: Норвежская лыжница сожгла на камеру свой стартовый номер перед гонкой

Астрид Слинд (Фото: Instagram* @astridoslind)
Норвежская лыжница Астрид Слинд публично сожгла свой стартовый номер перед гонкой Петтера Нортуга, протестуя против сокращения призового фонда для женщин. Видео она опубликовала в своем блоге Instagram*.
Изначально организаторы обещали равные выплаты: по 16 тыс. евро победителям мужского и женского пола. Однако перед стартом призовые для женщин отменили, сославшись на малое число участниц. Общий фонд гонки при этом составлял около 82 тысяч евро.
После общественной критики решение отменили и выплаты для женщин оказались «снова в силе». Однако призовую сумму для женщин сократили до 5 тыс. евро, из которых чемпионке полагалось лишь около 2,5 тысячи.
Слинд назвала это бесстыдным нарушением договорённостей.
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Астрид Слинд (Фото: кадр видео Instagram* @astridoslind)
После общественной критики решение отменили и выплаты для женщин оказались «снова в силе». Однако призовую сумму для женщин сократили до 5 тыс. евро, из которых чемпионке полагалось лишь около 2,5 тысячи.
Слинд назвала это бесстыдным нарушением договорённостей.
Астрид Слинд (Фото: кадр видео Instagram* @astridoslind)
«Это не соответствует тому, что они обещали, они еще и обвиняют в этом участников. Это просто ужасно! В 2025 году не должно быть такого, чтобы приходилось отстаивать такую идею. Я не собираюсь терпеть это! Я готова участвовать в гонке и без призовых денег, но нужно сразу обговорить это, а не менять условия перед самым началом», — передает слова Слинд TV2.Эти высказывания она дополнила актом протестом: видео со сжиганием своего стартового номера в гонке.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева