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«А вот и видео»: Фигуристка Александра Трусова показала свою с мужем первую реакцию на ее беременность

Александра Трусова выложила кадры своей с мужем Макаром реакцией на беременность
Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: Instagram* @avtrusova)

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: Instagram* @avtrusova)

Фигуристка Александра Трусова поделилась в блоге нежным видео, где показала, как ее муж Макар Игнатов узнал о будущем ребенке — она раскрыла как его, так и свою первую реакцию.
Для девушки две полоски на тесте стали полной неожиданностью. Трусова продолжала кататься в ледовых шоу, выполняя сложные прыжки, даже не подозревая о своем положении. В видео, которое она выложила после опроса подписчиков, пожелавших узнать подробности, запечатлены первые эмоции пары — от удивления до радости.

Александра Трусова (Фото: кадр видео Instagram* @avtrusova)

«А вот и видео», — подписала Трусова, выложил в блоге клип.
В марте Саша и Макар официально объявили, что ждут первенца, а уже в апреле пара устроила пышное гендер-пати. На экране кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате появилась надпись, сообщившая, что у них будет мальчик.

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: кадр видео Instagram* @avtrusova)

Макар, мечтавший о сыне, был в восторге, а Саша, хоть и хотела дочку, уже с улыбкой готовится к материнству.

Недавно они также сняли шуточный «ролик-предсказание» о своем будущем родительстве. В нем влюбленные гадали, кто будет более строгим родителем, кто первым заплачет при виде ребенка, кто будет читать сказки, а кто — впервые поставит на коньки. Отвечали молча и с закрытыми глазами: и Саша, и Макар показывали пальцем на того, кто, по их мнению, подходит под «ответ».

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: кадр видео Instagram* @avtrusova)

Супруги поженились в 17 августа прошлого года, организовав свадьбу всего за два месяца.

«Замуж выходить не страшно — никакого сходства с соревнованиями! (...) Конечно, мы очень волновались: в загсе с трудом надели друг другу кольца, потому что руки дрожали! Но после официальной церемонии волнение почти ушло — и я полностью окунулась в атмосферу волшебства», — говорила про церемонию Александра.
Теперь Саша с Макаром планируют делить заботы о малыше поровну, открыто признаваясь, что очень рады ребенку.

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Лера Кудрявцева написала о созависимости и проблемах в семейной жизни с мужем
13 апреля 2025, 00:30

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в соцсетях, что теряет силы, борясь с проблемами в личной жизни. Звезда написала откровенный пост, полный отчаяния и усталости от попыток спасти семью. Кудрявцева назвала себя созависимой, которая не может прекратить «спасать и жалеть». Она задумалась о походе к психологу.
«Каждый думает только о себе и своей семье. Остальное — праздное любопытство. И мы все так боимся выглядеть не так, говорить не то, быть лучшей версией себя не в реальной жизни, а в публичной. Реальная жизнь — другая. Мы все одиноки, даже несмотря на толпы людей вокруг», — выговорилась Кудрявцева.
Лера Кудрявцева с семьей (Фото: Instagram* @leratv)

Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым с 2013 года, и их союз казался счастливым. Вместе они растят дочь, но за красивой картинкой скрывались годы молчания о зависимости мужа. В 2024 она без лишних деталей сообщала: «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. (...) СМИ не беспокоить. Личное в публичное вынесла намеренно».

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Позже все «успокоилось»: настоящего расставания не произошло. Кудрявцева признавалась, что сделала заявление об алкоголе с целью помочь мужу и вразумить его. Осенью пара снова была вместе на семейных фото, но борьба Леры, похоже, еще не закончилась. Ведущая, привыкшая держать эмоции при себе, к 11 апреля наконец не выдержала.

Лера Кудрявцева с Игорем Макаровым (Фото: Instagram* @leratv)

«Невозможно быть самой умной, самой красивой, самой лучшей женой, мамой (так не бывает) — но надо! Надо быть сильной, успешной, хозяйственной и красивой», — перечислила она, добавляя, что «надо» это совершенно незнакомым людям, которые всегда готовы осудить за мелочь.
Если все (и она в том числе) станут говорить о личной жизни откровенно, то своих подписчиков останется только (неприятно) поражать. Кудрявцева призналась, что каждое утро начинается с преодоления, а сил уже почти не осталось. Лера устала быть сильной и спасать близкого человека.

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)

«Вот мое первое откровение. Я задолбалась. Я созависимая. (...) Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — печально закончила она.
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Умер директор фильма «Москва слезам не верит»
Директор фильма «Москва слезам не верит» Богуславский скончался в 79 лет
12 апреля 2025, 23:38

Виталий Богуславский (Фото: Instagram* @aboguslavskiy)

Продюсер Виталий Богуславский, известный как директор культового фильма «Москва слезам не верит», скончался в Москве в субботу. Виталию было 79 лет. Информацию о его смерти подтвердила заслуженная артистка РФ Анастасия Винокур в своём Instagram*, а также сын покойного Александр Богуславский.
«Умер мой отец — директор картины «Москва слезам не верит». Это произошло в Москве после продолжительной болезни», — сказал Богуславский ТАСС.
Причина смерти, дата и место прощания пока не сообщаются. Продюсерская карьера Богуславского включала такие фильмы, как «В зоне особого внимания» (1977), «Ответный ход» (1981) и «Охота на лис» (1980).

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Александр поделился снимками отца во время съёмок и в кругу коллег — певца Льва Лещенко, режиссера Карена Шахназарова и других. Увидеть их можно в личном блоге Александра.

Анастасия Винокур также опубликовала в своих соцсетях архивное фото. На нем Виталий Богуславский запечатлён вместе с её отцом, юмористом Владимиром Винокуром, передает РИА Новости.

«Сегодня наш оскароносный друг семьи, директор картины «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский покинул нас», — поделилась балерина.

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«Заботливый друг»: Пропавший с ТВ Ургант впервые за долгое время снялся в новом проекте
Ургант снялся в благотворительном проекте
12 апреля 2025, 19:44

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущий Иван Ургант снялся в благотворительном проекте ко дню рождения детского хосписа «Дом с маяком» вместе с другими артистами. Об этом сообщила Газета.Ru, ссылаясь на пресс-службу благотворительного проекта.
«Меня зовут Иван Ургант, и я заботливый друг», — сказал Ургант.

В проекте поучаствовали Дарья Мельникова, Ксения Раппопорт, Александр Петров и другие коллеги Урганта по цеху. Сам телеведущий был с чашкой чая и рассказал о своей заботе.

Хоспис «Дом с маяком» отметил 10 апреля 12-летний юбилей. Организация уже больше десяти лет помогает тяжелобольным детям и взрослым до 30 лет. Проект помогает пациентам лекарствами, медтехникой, лечебным питанием и сопровождением. Помощь оказывают как в хосписе, так и на дому.

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«Как и в детстве»: экс-солистка группы «Серебро» показала свой день рождения
Ольга Серябкина встретила день рождения в постели
12 апреля 2025, 19:43

Ольга Серябкина (Фото: Instagram*/seryabkina)

Певица Ольга Серябкина отмечает сорокалетие, экс-солистка группы «Серебро» опубликовала в соцсетях фотографию, где лежит в постели с супругом Георгием Начкебия. На имениннице нюдовый топ и светлые атласные шортики, а муж виновницы торжества в белой майке и серых шортах. На постели перед супругами праздничный торт с декоративными розами пастельного оттенка. Фотография вышла очень трогательной и нежной.
«Счастливая B-day girl. Мне нравится, что я по-прежнему обожаю этот день, как и в детстве. Спасибо большое моим родным и близким за то, что я очень счастлива», — отметила исполнительница.
Фото: Instagram*//seryabkina

Юзеры поздравили звезду с ее праздником, осыпав всевозможными комплиментами. Серябкина и Начкебия воспитывают сына Луку.

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Даст концерт на сороковой день: Филипп Киркоров рассказал о планах после смерти отца
Певец Филипп Киркоров сообщил о выступлениях на сцене после смерти отца
12 апреля 2025, 18:57

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров рассказал о планах после смерти папы Бедроса. За кулисами концерта «Авторадио. Классика. Дуэты» в Кремлевском дворце исполнитель заявил о возобновлении творческой деятельности и поделился, что снова задумался об отцовстве, сообщил журнал The Voice.
По словам исполнителя хита «Снег», он решил снова выступать в честь своего 40-летия на сцене. Киркоров подчеркнул, что на одном из своих концертов отдаст дань памяти отцу, умершему в марте. Еще артист анонсировал гастрольный тур по РФ.

«Возобновляю концертную деятельность аккурат к своему маленькому скромному юбилею — в мае будет 40 лет, как я впервые вышел на сцену. Это было в Театре эстрады. 22 мая… А 26 апреля будет сороковой день, как папы нет. И так совпало, что в этот день я дам концерт в Санкт-Петербурге», — обратил внимание Филипп.

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Помимо прочего, Киркоров отметил, что захотел снова испытать радость отцовства. Артист уже воспитывает двоих детей — 13-летнюю Аллу-Викторию и 12-летнего Мартина, однако Филипп не исключает, что станет папой в третий раз.

«Недавно я познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя», — откровенничал певец.

По словам Киркорова, если когда-то у него появится еще один сын, то он «обязательно назовет его Мироном».

Стоит напомнить, что Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни. Причиной кончины народного артиста России стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

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