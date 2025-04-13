«А вот и видео»: Фигуристка Александра Трусова показала свою с мужем первую реакцию на ее беременность

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: Instagram* @avtrusova)
Фигуристка Александра Трусова поделилась в блоге нежным видео, где показала, как ее муж Макар Игнатов узнал о будущем ребенке — она раскрыла как его, так и свою первую реакцию.
Для девушки две полоски на тесте стали полной неожиданностью. Трусова продолжала кататься в ледовых шоу, выполняя сложные прыжки, даже не подозревая о своем положении. В видео, которое она выложила после опроса подписчиков, пожелавших узнать подробности, запечатлены первые эмоции пары — от удивления до радости.
Недавно они также сняли шуточный «ролик-предсказание» о своем будущем родительстве. В нем влюбленные гадали, кто будет более строгим родителем, кто первым заплачет при виде ребенка, кто будет читать сказки, а кто — впервые поставит на коньки. Отвечали молча и с закрытыми глазами: и Саша, и Макар показывали пальцем на того, кто, по их мнению, подходит под «ответ».
Супруги поженились в 17 августа прошлого года, организовав свадьбу всего за два месяца.
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Александра Трусова (Фото: кадр видео Instagram* @avtrusova)
«А вот и видео», — подписала Трусова, выложил в блоге клип.В марте Саша и Макар официально объявили, что ждут первенца, а уже в апреле пара устроила пышное гендер-пати. На экране кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате появилась надпись, сообщившая, что у них будет мальчик.
Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: кадр видео Instagram* @avtrusova)Макар, мечтавший о сыне, был в восторге, а Саша, хоть и хотела дочку, уже с улыбкой готовится к материнству.
Недавно они также сняли шуточный «ролик-предсказание» о своем будущем родительстве. В нем влюбленные гадали, кто будет более строгим родителем, кто первым заплачет при виде ребенка, кто будет читать сказки, а кто — впервые поставит на коньки. Отвечали молча и с закрытыми глазами: и Саша, и Макар показывали пальцем на того, кто, по их мнению, подходит под «ответ».
Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: кадр видео Instagram* @avtrusova)
Супруги поженились в 17 августа прошлого года, организовав свадьбу всего за два месяца.
«Замуж выходить не страшно — никакого сходства с соревнованиями! (...) Конечно, мы очень волновались: в загсе с трудом надели друг другу кольца, потому что руки дрожали! Но после официальной церемонии волнение почти ушло — и я полностью окунулась в атмосферу волшебства», — говорила про церемонию Александра.Теперь Саша с Макаром планируют делить заботы о малыше поровну, открыто признаваясь, что очень рады ребенку.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева