«А вот и видео»: Фигуристка Александра Трусова показала свою с мужем первую реакцию на ее беременность

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в соцсетях, что теряет силы, борясь с проблемами в личной жизни. Звезда написала откровенный пост, полный отчаяния и усталости от попыток спасти семью. Кудрявцева назвала себя созависимой, которая не может прекратить «спасать и жалеть». Она задумалась о походе к психологу.