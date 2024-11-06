Мошенники украли у советника генерального директора МАК «Вымпел» более 62 миллионов рублей

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Советник генерального директора одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса стал жертвой мошенничества на сумму 62 миллиона рублей. В преступлении подозреваются две девушки 18 и 19 лет. Они уже задержаны, сообщает телеграмм-канал Baza.
76-летний Александр Рахманов занимает должность советника генерального директора МАК «Вымпел» — это предприятия российской оборонной промышленности, специализирующегося на ракетно-космической обороне. 10 октября 2024 года ему поступил звонок от фальшивых сотрудников ФСБ, которые сообщили, что кто-то переводит с его счетов деньги на нужды ВСУ.
Рахманов в обман поверил и испугался. Мошенники смогли убедить его снять все средства со своих счетов и передавать их курьерам для «безопасные счета».
До конца октября Рахманов снимал деньги и передавал их курьерам в разных районах Москвы. После этого мошенники переключились на монеты: Рахманов сначала отдал им имеющиеся у него монеты на сумму более пяти миллионов рублей, а затем приобрёл новые на почти десять миллионов рублей.
Спустя несколько недель мужчина понял, что стал жертвой обмана. В итоге Рахманов передал преступникам 61 731 849 рублей.
2 ноября в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранители задержали двух подозреваемых — Веронику и Ксению из Новосибирской области. Девушки признали свою вину.
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Рахманов в обман поверил и испугался. Мошенники смогли убедить его снять все средства со своих счетов и передавать их курьерам для «безопасные счета».
До конца октября Рахманов снимал деньги и передавал их курьерам в разных районах Москвы. После этого мошенники переключились на монеты: Рахманов сначала отдал им имеющиеся у него монеты на сумму более пяти миллионов рублей, а затем приобрёл новые на почти десять миллионов рублей.
Спустя несколько недель мужчина понял, что стал жертвой обмана. В итоге Рахманов передал преступникам 61 731 849 рублей.
2 ноября в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранители задержали двух подозреваемых — Веронику и Ксению из Новосибирской области. Девушки признали свою вину.
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Дайана Хусинова