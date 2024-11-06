Мошенники украли у советника генерального директора МАК «Вымпел» более 62 миллионов рублей

Советник генерального директора одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса стал жертвой мошенничества на сумму 62 миллиона рублей. В преступлении подозреваются две девушки 18 и 19 лет. Они уже задержаны, сообщает телеграмм-канал Baza.