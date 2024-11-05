В Петербурге цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагеновых шариков вместо икры

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Петербургские правоохранители задержали братьев-цыган, которые обманули пожилую женщину и продали ей 40 банок коллагеновых шариков под видом красной икры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В конце октября в правоохранительные органы обратилась 66-летняя пенсионерка из поселка Стрельна. По ее словам, незнакомец на Фронтовой улице предложил ей купить 40 банок красной икры по выгодной цене.
Согласно информации следствия, женщина отдала мошеннику 37 тысяч рублей, но придя домой и открыв для пробы одну банку, пенсионерка обнаружила подделку. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело.
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