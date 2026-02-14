Мошенники усилили активность на одиноких людей накануне Дня влюбленных

14 февраля 2026, 05:54

Фото: iStock/welcomia

Телефонные мошенники усилили активность накануне Дня влюбленных, делая ставку на одиноких мужчин и женщин без детей. Как сообщает РИА Новости, рекорд по числу попыток дозвона зафиксирован в Москве — пожилой женщине аферисты звонили 2 467 раз.