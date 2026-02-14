Мошенники усилили активность на одиноких людей накануне Дня влюбленных
Телефонные мошенники усилили активность накануне Дня влюбленных, делая ставку на одиноких мужчин и женщин без детей. Как сообщает РИА Новости, рекорд по числу попыток дозвона зафиксирован в Москве — пожилой женщине аферисты звонили 2 467 раз.
Пик активности пришелся на первую половину вторника и среды, когда у людей, как правило, ниже концентрация внимания. Средняя продолжительность разговора с потенциальной жертвой составила около 12 секунд, что свидетельствует о попытках мошенников быстро определить уязвимость собеседника.
Самой распространенной схемой стали звонки от имени государственных органов — на них пришлось 26% случаев. Также активно использовались фиктивные предложения об инвестициях, дополнительном доходе, пенсионных и социальных выплатах. Отдельно выделили рост сценариев, связанных с доставкой цветов и «тайными поклонниками», которые якобы хотят продолжить знакомство после случайной встречи.
Руководитель направления «Безопасная связь» МТС Павел Логинов подчеркнул, что злоумышленники часто используют психологические триггеры — одиночество и потребность в общении. Он рекомендовал сохранять бдительность и не передавать личные данные незнакомым собеседникам по телефону.
