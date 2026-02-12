В Татарстане раскрыли, кого чаще всего разводят мошенники
Пожилые люди, клиенты банков, участники инвестиционных чатов и онлайн-игроки относятся к группе повышенного риска и чаще других становятся жертвами дистанционных мошенников.
Об этом на пресс-конференции сообщил «Татар-информу» начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по РТ Руслан Гумеров. Он привел анализ социального портрета потерпевших.
Таким образом около 30% пострадавших — сотрудники предприятий и организаций, примерно 15% — безработные, доля пенсионеров составляет порядка 23%. Госслужащие среди жертв встречаются редко — около одного процента, а студентов и учащихся насчитывается примерно четыре процента.
Тем временем 18-летний житель Орехово-Зуева стал жертвой телефонных аферистов. Он лишился 30 тысяч рублей и ювелирных изделий на сумму около 600 тысяч рублей.
Как уточнили правоохранители, юноше звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками «Госуслуг», банков и силовых структур. Они убедили его, что к персональным данным якобы получили доступ злоумышленники, и под предлогом «защиты имущества» заставили перевести деньги на «безопасный счёт», а драгоценности из дома передать «доверенному лицу» для последующего декларирования.
