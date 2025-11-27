Мошенники в преддверии Дня матери придумали новую схему обмана россиян

27 ноября 2025, 10:07

Депутат Немкин: мошенники начали использовать ИИ, чтобы подделать голос ребёнка

Фото: Istock/NanoStockk

Мошенники начали применять технологии искусственного интеллекта перед Днём матери. Они используют компьютерные программы для имитации голосов детей в телефонных звонках. Об этом РИА Новости сообщил депутат Антон Немкин.





Немкин пояснил, что перед праздниками злоумышленники традиционно активизируются. В интернете появляются фейковые акции и поддельные сервисы доставки. Россияне, желающие порадовать близких, в этот период особенно уязвимы.

«Звонящий может имитировать голос дочери или сына, которые срочно покупают подарок маме и просят перевести деньги», — привел пример новой схемы депутат.