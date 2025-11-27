Аферисты разработали новую схему обмана несовершеннолетних через «военкомат»

27 ноября 2025, 01:54

Омбудсмен Москвы Ярославская: Мошенники стали представиться сотрудниками «военкомата»

Фото: iStock/Sandwish

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предупредила родителей о новой схеме мошенничества, которую применяют аферисты. Она нацелена на получение персональных данных детей.





Ярославская пояснила, что мошенники стали звонить семьям, представляясь сотрудниками военкомата, и точно называть собеседнику ФИО ребенка и родителя. Преступники утверждают, что 16-летнему подростку необходимо встать на воинский учет.



Далее они просят передать номер телефона ребенка под предлогом, что не могут до него дозвониться.





«Не поддавайтесь на уловки! Никогда не передавайте код из смс, это мошенничество!», — предупредила Ярославская в своем Telegram-канале.