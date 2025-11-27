Аферисты разработали новую схему обмана несовершеннолетних через «военкомат»
Омбудсмен Москвы Ярославская: Мошенники стали представиться сотрудниками «военкомата»
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предупредила родителей о новой схеме мошенничества, которую применяют аферисты. Она нацелена на получение персональных данных детей.
Ярославская пояснила, что мошенники стали звонить семьям, представляясь сотрудниками военкомата, и точно называть собеседнику ФИО ребенка и родителя. Преступники утверждают, что 16-летнему подростку необходимо встать на воинский учет.
Далее они просят передать номер телефона ребенка под предлогом, что не могут до него дозвониться.
На Урале возбудили уголовное дело о незаконном удержании 22 детей в рехабе
После получения номера мошенники звонят самому подростку. Под видом передачи важной информации они просят перезвонить с его номера, а затем предлагают записаться на прием в военкомат через код из SMS. Именно этот код, который система предписывает никому не сообщать, и пытаются выманить преступники.
«Не поддавайтесь на уловки! Никогда не передавайте код из смс, это мошенничество!», — предупредила Ярославская в своем Telegram-канале.Она рекомендует немедленно прекращать столь подозрительные разговоры и перепроверять информацию по официальным номерам военкоматов. О любых подобных случаях позднее следует сообщать в правоохранительные органы.