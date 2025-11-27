Выяснилось, сколько будут платить россиянам по больничному листу с января
Меркулов: Некоторые сотрудники столкнутся с новым расчетом выплат по больничным
С 1 января 2026 года некоторые категории работников столкнутся с новым расчетом выплат по больничным. Об этом сообщил директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов в беседе с агентством «Прайм».
Правительство России утвердило предельную величину для исчисления страховых взносов с января 2026 года.
«Ее размер накопительным итогом составляет 2 979 000 рублей для каждого налогоплательщика (физического лица)», — указал юрист.Эта сумма является предельной для расчета больничных выплат работникам.
Меркулов отметил, что изменения затронут сотрудников, чей среднемесячный доход в 2024 году превышал 180 тысяч рублей, а в 2025 году достиг 230 тысяч рублей. Эта категория высокооплачиваемых работников сможет рассчитывать на прибавку до 1150 рублей за каждый больничный день.
Для сотрудников с доходом ниже или выше указанных уровней почти ничего не поменяется.
