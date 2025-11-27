Выяснилось, сколько будут платить россиянам по больничному листу с января

27 ноября 2025, 03:08

Меркулов: Некоторые сотрудники столкнутся с новым расчетом выплат по больничным

Фото: iStock/Natalia Rusanova

С 1 января 2026 года некоторые категории работников столкнутся с новым расчетом выплат по больничным. Об этом сообщил директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов в беседе с агентством «Прайм».





Правительство России утвердило предельную величину для исчисления страховых взносов с января 2026 года.





«Ее размер накопительным итогом составляет 2 979 000 рублей для каждого налогоплательщика (физического лица)», — указал юрист.