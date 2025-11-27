Россиян предупредили об угрожающей оставить без пенсии практике работодателей

27 ноября 2025, 08:16

Депутат Бессараб: Злоупотребление самозанятостью может оставить без пенсии

Фото: iStock/littlehenrabi

Практика некоторых российских работодателей злоупотреблять статусом самозанятого угрожает оставить сотрудников без достойных пенсионных выплат. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает «Лента.ру».