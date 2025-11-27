Россиян предупредили об угрожающей оставить без пенсии практике работодателей
Практика некоторых российских работодателей злоупотреблять статусом самозанятого угрожает оставить сотрудников без достойных пенсионных выплат. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает «Лента.ру».
Бессараб напомнила, что самозанятые граждане платят налог в размере 4% при оказании услуг физическим лицам и 6% — юридическим. Депутат подчеркнула, что отсутствие официально оформленных трудовых отношений лишает работников возможности накапливать пенсионные накопления и получать выплаты по больничным листам.
По словам Бессараб, выплаты по социальному страхованию составляют около 30% от размера заработной платы. Эти средства направляются на формирование пенсионных накоплений, страхование от временной нетрудоспособности, а также на выплаты по беременности и родам для женщин и медицинское страхование.
