Мошенники выдают себя за сотрудников военкомата и вымогают деньги у призывников
В разгар осеннего призыва участились случаи, когда мошенники представлялись сотрудниками военкомата и запугивали призывников уголовной ответственностью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, звонки начались с середины октября. Злоумышленники утверждают, что потенциальные жертвы якобы нарушили правила призыва — не явились по повестке или обязаны срочно пройти медосвидетельствование. После этого мошенники переходят к угрозам уголовного наказания и крупными штрафами.
Так, одному из жертв псевдо-комиссар заявил, что его разыскивает военная полиция, и предложил решить вопрос за деньги, чтобы избежать тюрьмы. Для этого мошенник запросил доступ к персональным данным, ссылаясь на необходимость связи с «сотрудником Минобороны», который должен дать инструкции по передаче средств и гарантировать освобождение от призыва.
