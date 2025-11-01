Российский школьник пытался поджечь полицейские машины после знакомства с девочкой

01 ноября 2025, 10:59

В Петербурге школьник пытался поджечь машины полиции под влиянием мошенников

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге задержали 13-летнего школьника, который пытался поджечь полицейские машины. Об этом сообщает «Фонтанка».