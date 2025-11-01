Российский школьник пытался поджечь полицейские машины после знакомства с девочкой
В Санкт-Петербурге задержали 13-летнего школьника, который пытался поджечь полицейские машины. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел 21 октября. Все началось со знакомства мальчика с девочкой в мессенджере. Внезапно в их общение вмешался некий мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Собеседник заявил, что новая знакомая подростка — гражданка Украины, и за связь с ней ему и его семье грозит уголовная ответственность.
Затем неизвестный начал вымогать деньги. Когда он понял, что у школьника их нет, сам перевел ему 2,5 тысячи рублей на бензин и велел поджечь авто правоохранителей. Подросток отправился к отделу полиции, чтобы устроить пожар, но его вовремя задержали.
Следователи завели дело о покушении на теракт. Стоит отметить, что уголовная ответственность за совершение этого преступления в России наступает с 14 лет.
