Мошенники внедряют вредоносное ПО в приложения для проверки автомобилей

05 ноября 2026, 05:27

Фото: iStock/dobok

Злоумышленники используют мошенническую схему с поддельными мобильными приложениями, через которые распространяется вредоносное ПО. С его помощью преступники крадут деньги граждан и оформляют на них кредиты, пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.