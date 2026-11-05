Мошенники внедряют вредоносное ПО в приложения для проверки автомобилей
Злоумышленники используют мошенническую схему с поддельными мобильными приложениями, через которые распространяется вредоносное ПО. С его помощью преступники крадут деньги граждан и оформляют на них кредиты, пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Схема строится вокруг ложного предложения проверить историю транспортного средства и узнать данные о прежних владельцах авто. Аферисты размещают в сети ссылки на такие приложения. Пользователь, желающий воспользоваться сервисом, скачивает APK‑файл, в котором скрыто вредоносное программное обеспечение. После установки мошенники получают доступ к устройству жертвы. Это позволяет им не только похитить имеющиеся на счетах средства, но и оформить на человека кредиты.
В МВД рекомендуют внимательно относиться к таким объявлениям. Устанавливать приложения следует исключительно из официальных магазинов и проверенных источников.
Читайте также: