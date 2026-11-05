В Бразилии футбольный матч установил рекорд по красным карточкам

05 ноября 2026, 03:40

Судья показал 53 красных карточки в матче бразильского чемпионата по футболу

Фото: iStock/kinemero

Полуфинальный матч второго дивизиона чемпионата штата Минас‑Жерайс среди игроков до 20 лет между командами «Уберландия» и «Маморе» вошёл в историю мирового футбола как рекордный по числу удалений. Встреча состоялась 1 ноября в Уберландии и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Маморе», однако основное внимание привлёк не результат, а беспрецедентная дисциплинарная ситуация на поле.





По данным CNN Brasil, катализатором конфликта стал третий гол «Маморе»: игрок команды Дави отреагировал на забитый мяч провокационными жестами и оскорблениями в адрес соперников. Из-за этого началась массовая драка. В итоге главный судья показал в общей сложности 53 красные карточки: 24 получили представители «Уберландии», 29 — игроки «Маморе». Удаления коснулись не только футболистов, но и отдельных членов тренерских штабов и официальных лиц обеих команд.



«Во время драки игроки били друг друга кулаками, пинали ногами и бросали различные предметы в спортсменов и тренерский штаб», — написано в судейском протоколе по итогам матча.