В Бразилии футбольный матч установил рекорд по красным карточкам
Полуфинальный матч второго дивизиона чемпионата штата Минас‑Жерайс среди игроков до 20 лет между командами «Уберландия» и «Маморе» вошёл в историю мирового футбола как рекордный по числу удалений. Встреча состоялась 1 ноября в Уберландии и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Маморе», однако основное внимание привлёк не результат, а беспрецедентная дисциплинарная ситуация на поле.
По данным CNN Brasil, катализатором конфликта стал третий гол «Маморе»: игрок команды Дави отреагировал на забитый мяч провокационными жестами и оскорблениями в адрес соперников. Из-за этого началась массовая драка. В итоге главный судья показал в общей сложности 53 красные карточки: 24 получили представители «Уберландии», 29 — игроки «Маморе». Удаления коснулись не только футболистов, но и отдельных членов тренерских штабов и официальных лиц обеих команд.
«Во время драки игроки били друг друга кулаками, пинали ногами и бросали различные предметы в спортсменов и тренерский штаб», — написано в судейском протоколе по итогам матча.Конфликты продолжились и после финального свистка. Менеджер «Уберландии» Виллер Франсиско Силва выбросил в яму на стадионе кулер с водой, сумку массажиста и другие вещи, принадлежавшие «Маморе».
Этот матч побил предыдущий рекорд по количеству красных карточек. До этого лидером считалась игра пятого дивизиона чемпионата Аргентины между «Клайполе» и «Викториано Аренас», прошедшая 27 февраля 2011 года, — тогда судья удалил с поля 36 человек.