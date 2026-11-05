Нарколог объяснил, чем оффлайн-казино опаснее реальной игры

05 ноября 2026, 04:57

Врач Поддубный: онлайн-казино опаснее из-за отсутствия контроля доступа

Фото: iStock/Arturo Calderon

Онлайн‑казино представляют для общества более серьёзную угрозу, чем традиционные заведения. Свои доводы главный психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный привёл в беседе с ТАСС.