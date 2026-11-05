Нарколог объяснил, чем оффлайн-казино опаснее реальной игры
Онлайн‑казино представляют для общества более серьёзную угрозу, чем традиционные заведения. Свои доводы главный психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный привёл в беседе с ТАСС.
Эксперт подчеркнул, что в офлайн‑казино удаётся хотя бы частично контролировать доступ посетителей к азартным играм, тогда как в интернете отследить, кто именно участвует в игре, значительно сложнее. Особую тревогу у специалиста вызывает риск того, что к онлайн‑играм смогут получить доступ несовершеннолетние. Это, по словам Поддубного, способно нанести серьёзный вред их психике.
Специалист также отметил, что если будет разрабатываться законопроект о легализации онлайн‑казино, представители Минздрава, психиатры и наркологи подготовят комплекс мер, ограничивающих допуск к азартным играм. Предложения профессионального сообщества должны быть обязательно учтены при формировании нормативной базы, уверен Поддубный.
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