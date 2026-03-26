Мошенники воруют аккаунты в мессенджерах, чтобы заручиться доверием
Мошенники начали активно воровать аккаунты в мессенджерах, чтобы использовать доверие, которое уже существует между пользователями. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, пишет РИА Новости.
Злоумышленники не просто захватывают их, они действуют по нескольким направлениям. После кражи учетной записи аферисты рассылают вредоносные файлы и фишинговые ссылки по списку контактов. Они могут использовать профиль для социальной инженерии, выманивая коды из СМС и получая доступ к банковским сервисам. Также мошенники ищут в переписке финансовую или компрометирующую информацию для шантажа.
Правоохранители подчеркивают, что опасность заключается в том, что захваченный аккаунт позволяет атаковать не только одну жертву, но и ее родственников, коллег и друзей. Поэтому злоумышленники активно охотятся за кодами авторизации.
Чтобы защититься от потери аккаунта, эксперты рекомендуют никому не передавать коды, всегда включать двухфакторную аутентификацию и помнить, что даже сообщение от знакомого может исходить от мошенника.
Читайте также: