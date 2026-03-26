Педофил ночью проник в дом и залез в постель к девочке
В округе Берген, штат Нью-Джерси, мужчина забрался в дом и попытался изнасиловать ребенка. Об этом информирует NJ.com.
Инцидент произошел 21 марта около трех часов ночи. Преступник проник через окно в ванную комнату, затем вошел в спальню девочки. Он снял штаны, залез в постель и начал душить ребенка, пытаясь совершить насилие. Малышка оказала сопротивление, что привлекло внимание родителей. Они быстро прибежали и задержали злоумышленника.
Им оказался 36-летний Джермин Фордайс. Его обвиняют в проникновении в чужое жилище, нападении и попытке изнасилования ребенка при отягчающих обстоятельствах. Мужчина находится в тюрьме без права выхода под залог. Его адвокат отказался комментировать дело для прессы.
Читайте также: