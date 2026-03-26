В Уссурийске преступники вымогали деньги у жен и матерей погибших бойцов СВО
Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю пресекли деятельность преступной группы, вымогавшей деньги у семей погибших в зоне СВО военнослужащих.
Как сообщили в пресс-службе полиции Приморья, преступники действовали под надуманным предлогом, пытаясь оказывать психологическое воздействие на жертв, которыми, как правило, становились жены и матери бойцов. В рамках оперативно‑розыскных мероприятий силовики задержали двух мужчин и женщину, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Всех троих подозревают в организации преступной группы.
По данным правоохранителей, сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превышает 3 миллиона рублей. Следственные действия продолжаются.
Читайте также: