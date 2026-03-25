Мужчина надругался над школьницей в лифте Челябинска
В Челябинске 23-летнего местного жителя заподозрили в преследовании и надругательстве над девочкой. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
По данным следствия, инцидент произошел 24 марта в лифте жилого дома на улице Каслинской. Личность предполагаемого фигуранта оперативно установили, после чего его доставили к следователям.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение. Следствие также намеревается ходатайствовать о его заключении под стражу.
Назначили необходимые судебные экспертизы, продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательств.
