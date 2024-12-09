Мошенники все чаще используют номера ФСБ: как не стать жертвой

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Федеральная служба безопасности России сообщила об увеличении случаев телефонного мошенничества, в которых злоумышленники подделывают номера ФСБ и других органов безопасности, передает РИА Новости. В ФСБ предупредили, что эти действия становятся все более изощренными, и поделились рекомендациями, как избежать обмана.
Основные схемы обмана: переводы на «безопасные счета» и фальшивые угрозыМошенники нередко выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, имитируя их голоса и убеждая жертв переводить деньги на так называемые «безопасные счета» или передавать средства курьерам.
Преступники используют поддельные «служебные удостоверения», фотографии фальшивых приказов и других документов, которые выглядят убедительно. Мошенники могут угрожать «уголовными делами» против жертв или их родственников, предлагая «решить вопрос» за деньги.
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Подобные звонки сопровождаются требованиями о соблюдении конфиденциальности под предлогом уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.
Как распознать мошенниковФСБ предупреждает, что настоящие сотрудники никогда не будут использовать мессенджеры для связи или присылать копии служебных удостоверений. Телефоны доверия используются только для приема информации. Если вам звонят с требованиями продать имущество, перевести деньги на «единый расчетный счет» или просят код из SMS, немедленно прекращайте разговор.
Также мошенники активно используют технологии подмены номера, что делает звонки похожими на официальные. В разговоре они часто используют фразы: «безопасный счет», «ваш гражданский долг», «данные вашей карты». Эти признаки должны насторожить.
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Как защититься: советы для граждан
- Не реагируйте на срочные требования. Если вам звонят и требуют немедленно перевести деньги или передать имущество, прекратите разговор. В российском законодательстве нет ответственности за отказ от таких действий.
- Перепроверяйте информацию. Если звонок поступил якобы от родственников или знакомых, позвоните им сами, чтобы убедиться в подлинности ситуации.
- Не доверяйте демонстрации «документов». Поддельные удостоверения и приказы часто используются мошенниками для создания иллюзии достоверности.
- Свяжитесь с официальными органами. Используйте номера, указанные на официальных сайтах ФСБ или МВД, чтобы проверить подлинность звонка.
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