Россиянам рассказали, как определить поддельный аккаунт в Telegram

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В Telegram участились случаи мошенничества с использованием аккаунтов-двойников. Внешне профили могут выглядеть абсолютно так же, как аккаунты знакомых, коллег или родственников но на самом деле они созданы для похищения персональных данных и обмана пользователей.
Об этом РИА Новости рассказали эксперты ГК «Гарда» — компании, специализирующейся на противодействию интернет-мошенничеству. Чтобы не попасться на уловку аферистов, руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев рекомендует в первую очередь проверить имя пользователя и его наличие в списке контактов. Также рекомендуется уточнить личную информацию, которая известна только настоящему владельцу аккаунта и которая ранее не обсуждалась в чате.
В случае выявления поддельного аккаунта необходимо сообщить об этом в техническую поддержку мессенджера. Если профиль в Telegram украли, нужно закрыть все активные чаты, сменить пароль и ввести двухуровневую аутентификацию.
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Александр Бойцов