За билет на балет «Щелкунчик» в Большом театре придётся заплатить 100 тысяч рублей

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Самая большая ставка за один билет на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре составила 100 тысяч рублей на аукционе. Данные торгов, которые прошли в воскресенье, приводит РИА Новости.
«Щелкунчик», на который Большой театр продавал билеты, пройдёт 25 декабря в 12:00. Самое хорошее предложение на торгах за один билет в партер — 100 тысяч рублей при стартовой цене в 50 тысяч. Данные ставки сделали люди, купившие места во втором ряду партера — номера с 9 по 11.
Наибольшая ставка за комплект из двух билетов составила 150 тысяч рублей при изначальной цене в 100 тысяч. За такие средства получилось выкупить 16 и 17 места в первом ряду партера.
Ранее билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большой театр для зрителей от 14 до 22 лет, в категории «60 плюс», а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Продажи стартовали на официальном сайте в понедельник, 2 декабря, в 10:00 по московскому времени.
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Наибольшая ставка за комплект из двух билетов составила 150 тысяч рублей при изначальной цене в 100 тысяч. За такие средства получилось выкупить 16 и 17 места в первом ряду партера.
Ранее билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большой театр для зрителей от 14 до 22 лет, в категории «60 плюс», а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Продажи стартовали на официальном сайте в понедельник, 2 декабря, в 10:00 по московскому времени.
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Ольга Енгалычева