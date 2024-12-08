За билет на балет «Щелкунчик» в Большом театре придётся заплатить 100 тысяч рублей

Юрьев день, также известный как Егорьев день, был тем редким случаем в году, когда крепостные крестьяне имели возможность сменить своего помещика. Этот праздник был связан с почитанием святого Георгия Победоносца, покровителя земледельцев. «Радио 1» расскажет об истории Юрьева дня, его значении и традициях.