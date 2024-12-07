Роскосмос показал спутниковый снимок циклона, который накрыл Москву

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Госкорпорация «Роскосмос» выложила снимок циклона, который накрыл Москву, в Телеграм-канал.
Снимок был сделан со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» — на нём видно как столицу Российской Федерации окутал снег.
Центральный регион Российской Федерации накрыл снегопад. Синоптики полагают, что снежный покров в Москве вырастет до девяти сантиметров, подчеркнули в Роскосмосе.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что в выходные 7 и 8 декабря в Москве ожидаются снегопады, облачность и сильный ветер. Эксперт отмечала, что в столице минимальная температура будет -4...-6 °C, максимальная — -1...-3 °C. Ночь воскресенья будет ещё относительно холодной.
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«Спутники «Роскосмоса» следят за циклоном над Москвой», — обратили внимание представители госкорпорации.
Центральный регион Российской Федерации накрыл снегопад. Синоптики полагают, что снежный покров в Москве вырастет до девяти сантиметров, подчеркнули в Роскосмосе.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что в выходные 7 и 8 декабря в Москве ожидаются снегопады, облачность и сильный ветер. Эксперт отмечала, что в столице минимальная температура будет -4...-6 °C, максимальная — -1...-3 °C. Ночь воскресенья будет ещё относительно холодной.
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Ольга Енгалычева