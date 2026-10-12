Мошенники заманивают россиян «импортной вакциной» и крадут доступ к «Госуслугам»

12 октября 2026, 10:43

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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил россиян о новой схеме обмана. Аферисты обещают запись на прививку от гриппа без ожидания и предлагают забронировать зарубежную вакцину.