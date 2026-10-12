Мошенники заманивают россиян «импортной вакциной» и крадут доступ к «Госуслугам»
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил россиян о новой схеме обмана. Аферисты обещают запись на прививку от гриппа без ожидания и предлагают забронировать зарубежную вакцину.
В беседе с NEWS.ru эксперт рассказал, что злоумышленники отправляют письма, СМС и сообщения в мессенджерах от имени поликлиник или портала «Госуслуги». В тексте получателю сообщают о якобы доступной ускоренной вакцинации.
Ссылка из такого уведомления ведет на фальшивую страницу, стилизованную под государственный сервис. Там человека просят указать данные для входа, телефон и код из сообщения. После этого преступники получают доступ к учетной записи и персональной информации жертвы.
Щербаченко посоветовал сразу удалять подобные уведомления и не открывать прикрепленные ссылки. Записываться на вакцинацию следует через официальный портал «Госуслуги» либо в регистратуре поликлиники.
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