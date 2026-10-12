Эндокринолог объяснил, как дефицит витамина D связан с диабетом и ожирением

12 октября 2026, 10:03

Эндокринолог Майоров: витамин D может улучшать работу щитовидной железы

Фото: istockphoto / batuhan toker

Дефицит витамина D связан с повышенным риском диабета второго типа, ожирения и аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. При этом здоровым людям без факторов риска не нужно массово сдавать анализ на содержание этого витамина. Об этом «Известиям» рассказал эндокринолог-диетолог сети клиник «Семейная» Владимир Майоров.