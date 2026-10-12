Эндокринолог объяснил, как дефицит витамина D связан с диабетом и ожирением
Дефицит витамина D связан с повышенным риском диабета второго типа, ожирения и аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. При этом здоровым людям без факторов риска не нужно массово сдавать анализ на содержание этого витамина. Об этом «Известиям» рассказал эндокринолог-диетолог сети клиник «Семейная» Владимир Майоров.
По словам врача, витамин D влияет на работу поджелудочной железы, печени, иммунной системы и жировой ткани, а также участвует в выработке инсулина и обмене веществ. Наиболее изучена его связь с нарушениями углеводного обмена.
В одном из исследований прием витамина D у людей с преддиабетом был связан со снижением риска развития диабета второго типа на 19%. Майоров подчеркнул, что профилактика особенно актуальна для людей из групп риска, в том числе пациентов с ожирением. Дефицит витамина D при ожирении может быть связан с его накоплением в жировой ткани, недостатком солнечного света и низкой физической активностью.
Витамин D также связан с работой щитовидной железы. По словам эндокринолога, его прием на протяжении более трех месяцев может улучшать ее функцию, если нарушения еще не возникли. Кроме того, исследования показывают, что при синдроме поликистозных яичников добавки витамина D могут снижать уровень сахара и холестерина, а также повышать вероятность беременности.
Среди возможных признаков дефицита витамина врач назвал постоянную усталость, боли в костях и мышцах, мышечную слабость, нарушения сна, судороги, частые переломы и простуды.
В группу риска входят люди, которые редко бывают на солнце, люди с темной кожей, пожилые, пациенты с ожирением, беременные и кормящие женщины, а также люди с заболеваниями кишечника, почек или печени.
При стойких симптомах, наличии факторов риска, планировании беременности, а также при эндокринных и аутоиммунных заболеваниях Майоров рекомендует обсудить с врачом необходимость проверки уровня витамина D.
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