Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на ноябрьские праздники

12 октября 2026, 10:24

Россияне выбрали Москву и Китай для поездок на ноябрьские праздники

Фото: iStock/nicoletaionescu

Большинство российских туристов планируют провести ноябрьские праздники в поездках по стране. Самым востребованным внутренним направлением стала Москва, а среди зарубежных лидирует Китай.