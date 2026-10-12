Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на ноябрьские праздники
Большинство российских туристов планируют провести ноябрьские праздники в поездках по стране. Самым востребованным внутренним направлением стала Москва, а среди зарубежных лидирует Китай.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip. На путешествия по России приходится пятьдесят четыре процента оформленных заказов. Средняя продолжительность таких поездок составляет две целых три десятых дня, а ночь в гостинице обходится примерно в девять целых шесть десятых тысячи рублей.
За рубеж на длинные выходные собираются сорок шесть процентов клиентов сервиса. Туристы рассчитывают отдыхать там около двух целых семи десятых дня. Средняя цена проживания достигает восемнадцати целых четырех десятых тысячи рублей за ночь.
Москва получила двадцать три целых две десятых процента бронирований среди российских направлений. Гостиница в столице стоит в среднем девять целых семь десятых тысячи рублей за сутки. Второе место занимает Санкт-Петербург с долей двадцать процентов, где ночь обойдется примерно в восемь целых две десятых тысячи рублей.
В первую пятерку вошли Калининград, Казань и Сочи. На Калининград приходится четыре целых четыре десятых процента заказов, средняя цена номера составляет семь целых шесть десятых тысячи рублей. Казань поднялась с седьмой позиции на четвертую: доля города достигла трех целых двух десятых процента, проживание стоит около девяти целых семи десятых тысячи рублей. Сочи выбрали две целых семь десятых процента путешественников, ночь там оценивают в шесть целых пять десятых тысячи рублей.
Среди иностранных стран Китай собрал тринадцать целых одну десятую процента заказов. За номер туристы платят в среднем двадцать целых четыре десятых тысячи рублей в сутки. Таиланд занял вторую строчку с показателем десять целых восемь десятых процента, при этом проживание там обходится в восемь целых три десятых тысячи рублей.
Япония, занимавшая первое место год назад, опустилась на третью позицию с долей восемь целых пять десятых процента. Средняя стоимость гостиницы там достигает двадцати пяти целых четырех десятых тысячи рублей. Турция оказалась четвертой: ее выбрали семь процентов клиентов, а ночь в отеле стоит около восемнадцати целых двух десятых тысячи рублей. Топ-пять замыкают ОАЭ с долей четыре целых четыре десятых процента и средней ценой размещения пятьдесят три тысячи рублей за сутки.
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