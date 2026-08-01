Мошенники заманивают россиян промоакциями в несуществующих компаниях
Злоумышленники маскируются под промоутеров крупных компаний и заманивают людей на фейковые ресурсы или побуждают скачивать вредоносные приложения, обещая вознаграждение. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.
По словам парламентария, аферисты нередко работают в людных местах. Они представляются работниками известных фирм и уговаривают прохожих установить приложение, поменять основной браузер либо отсканировать QR‑код ради получения «бонуса».
Шейкин подчеркнул, что сам по себе QR‑код не способен взломать устройство. Угроза возникает уже после перехода по ссылке: пользователя могут перенаправить на поддельный сайт, предложить загрузить приложение не из официального магазина либо запросить доступ к чувствительным функциям телефона, например, к уведомлениям или экрану.
Сенатор также отметил, что под видом обычного браузера или приложения мошенники могут навязать вредоносную программу. Чтобы не стать жертвой обмана, проверять любые промоакции следует исключительно на официальном сайте компании.
Читайте также: