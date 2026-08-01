Мошенники заманивают россиян промоакциями в несуществующих компаниях

01 августа 2026, 04:31

Фото: iStock/Sadi Maria

Злоумышленники маскируются под промоутеров крупных компаний и заманивают людей на фейковые ресурсы или побуждают скачивать вредоносные приложения, обещая вознаграждение. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.