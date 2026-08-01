Работающим пенсионерам повысят выплаты с 1 августа

01 августа 2026, 01:12

Экономист Ляшок: с 1 августа работающим пенсионерам в РФ повысят выплаты

Фото: iStock/mars58

С 1 августа в России произойдёт повышение выплат для работающих пенсионеров в соответствии с трудовым стажем и страховыми взносами. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.