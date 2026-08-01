Работающим пенсионерам повысят выплаты с 1 августа
С 1 августа в России произойдёт повышение выплат для работающих пенсионеров в соответствии с трудовым стажем и страховыми взносами. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
Повышение коснётся страховых пенсий по старости и инвалидности. Под индексацию попадут только работавшие в 2025 году россияне, за которых работодатели вносили страховые взносы. Кроме того, вырастут пенсии по случаю потери кормильца при условии, что на лицевой счёт умершего поступили средства, ранее не учтённые при назначении выплаты.
По словам эксперта, при расчёте прибавки будут учитывать трудовой стаж и страховые взносы, которые работодатели перечислили за последние 12 месяцев работы пенсионера.
Ранее стало известно, что в 2026 году средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей в 12 регионах России. Отметим, что год назад такой показатель наблюдался только в девяти субъектах РФ.
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