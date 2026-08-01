Затопленные в 1944 году немецкие корабли виднеются из Дуная: эксперты объяснили причину
Из‑за сильной жары и последовавшего за ней обмеления Дуная на востоке Сербии над водой показались остатки немецких судов, затопленных в 1944 году. Об этом сообщает агентство Reuters.
Сейчас Европа столкнулась с одним из наиболее знойных периодов за последние годы. Особенно ощутимо последствия жары проявились в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Сербское министерство энергетики ранее отмечало, что снижение уровня воды в реках негативно сказывается на работе гидроэлектростанций и на транспортировке топлива: баржи способны перевозить лишь четверть обычного объёма груза. Агентство подчёркивает, что проржавевшие корпуса судов немецкой речной флотилии, поднявшиеся из вод Дуная, представляют угрозу для судоходства.
Речь идёт о кораблях, уничтоженных в рамках операции «Дунайский эльф». В сентябре 1944 года немецкие войска, отступая под натиском Красной Армии, затопили в восточной Сербии, по разным данным, более 200 судов. Среди них — баржи, патрульные и санитарные корабли Дунайской флотилии.
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