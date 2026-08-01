Затопленные в 1944 году немецкие корабли виднеются из Дуная: эксперты объяснили причину

01 августа 2026, 03:43

Reuters: части затопленных в 1944 году кораблей Германии виднеются из Дуная

Фото: iStock/YILMAZUSLU

Из‑за сильной жары и последовавшего за ней обмеления Дуная на востоке Сербии над водой показались остатки немецких судов, затопленных в 1944 году. Об этом сообщает агентство Reuters.