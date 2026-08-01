В России обнаружили минерал ценнее золота
В России нашли ранее неизвестный минерал. Ему дали название «кольский ашкрофтин», пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Минерал обнаружили в Кировском руднике Хибинского массива. В исследованиях участвовали специалисты Кольского научного центра РАН, Санкт‑Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана.
Классический ашкрофтин — редкий хрупкий минерал из класса силикатов: он прозрачный, с розоватым оттенком. Основные залежи ресурса расположены в Гренландии, а отдельные находки известны в Канаде и Италии.
В Минобрнауки отметили, что ценность нового минерала обусловлена содержанием иттрия, который является редкоземельным элементом. По словам экспертов, такой кристалл — своего рода «химический архив земной коры»: в нём сочетаются иттрий, кремний, калий, натрий и множество других элементов. Даже налёт этого минерала на породе оценивается в 145 долларов за миллиметр, что существенно выше стоимости золота.
Кольский ашкрофтин отличается от классического варианта: в его составе есть кальций, марганец и фтор, благодаря чему образец уникален. Кроме того, структура обнаруженного кристалла относится к числу наиболее сложных среди всех минеральных структур, известных современной науке.
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