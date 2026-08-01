В России обнаружили минерал ценнее золота

01 августа 2026, 03:55

В России обнаружили новый ценный минерал

Фото: iStock/La_Corivo

В России нашли ранее неизвестный минерал. Ему дали название «кольский ашкрофтин», пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.