Правительство поддержало проект о наказании за повторное управление без ОСАГО

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Правительство Российской Федерации одобрило проект, который вводит административную ответственность за повторное управление транспортным средством без действующего полиса ОСАГО. Об этом информирует РИА Новости.
В копии отзыва кабмина, который имеется в распоряжении агентства, указано, что концепция законопроекта, направленная на обеспечение выполнения владельцем транспортного средства обязательства по страхованию своей гражданской ответственности в целях защиты прав потерпевших и возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью или имуществу в результате ДТП, поддерживается.
Проект был предложен парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Он включает в себя дополнение статьи 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях частью 3.
Эта часть устанавливает административную ответственность за повторное нарушение, связанное с неисполнением обязательства по страхованию своей гражданской ответственности, а равно в управлении транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует.
Ранее ввтоэксперт Владимир Сажин поддержал инициативу об отмене штрафа водителей, не имеющих физических прав с собой, но имеющих документ в электронном виде. При этом он отметил, что у этой идее есть нюансы, касающиеся закона и непосредственно качества связи на местах.
До этого сообщалось, что правительство России подготовило законопроект о расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Для этого владельцам не потребуется выплачивать дополнительную страховку.
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Проект был предложен парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Он включает в себя дополнение статьи 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях частью 3.
Эта часть устанавливает административную ответственность за повторное нарушение, связанное с неисполнением обязательства по страхованию своей гражданской ответственности, а равно в управлении транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует.
Ранее ввтоэксперт Владимир Сажин поддержал инициативу об отмене штрафа водителей, не имеющих физических прав с собой, но имеющих документ в электронном виде. При этом он отметил, что у этой идее есть нюансы, касающиеся закона и непосредственно качества связи на местах.
До этого сообщалось, что правительство России подготовило законопроект о расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Для этого владельцам не потребуется выплачивать дополнительную страховку.
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Дарья Осипова