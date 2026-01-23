Мошенники «записывают» россиян на прием в госучреждения

23 января 2026, 11:49

МВД: мошенники пользуются уловкой с записью на прием в госучреждения

Фото: istockphoto/blinow61

Мошенники чаще всего прикрываются «записью на приём» в госучреждения, чтобы выманить у людей коды из СМС. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с преступлениями в сфере ИКТ. Пост есть в телеграм-канале силовиков.