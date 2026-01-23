Мошенники «записывают» россиян на прием в госучреждения
Мошенники чаще всего прикрываются «записью на приём» в госучреждения, чтобы выманить у людей коды из СМС. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с преступлениями в сфере ИКТ. Пост есть в телеграм-канале силовиков.
По данным ведомства, злоумышленники звонят гражданам и рассказывают о якобы перерасчёте пенсии, изменении тарифов ЖКХ или «ошибках» в налоговых документах. Затем они предлагают прийти в государственную организацию и, «подтверждая запись», просят продиктовать код из СМС.
В МВД подчеркнули, что при записи на приём в госорганы СМС-верификация не используется: все действия выполняются через официальные сервисы и портал «Госуслуги», а передавать какие-либо коды по телефону или в мессенджерах не нужно.
В киберполиции добавили, что любая просьба назвать код из СМС — явный признак мошеннической схемы.
