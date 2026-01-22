В Саратовской области мужчина спрятал нож в букет цветов и напал на женщину

22 января 2026, 17:05

Фото: iStock/zozzzzo

В поселке Солнечный Саратовской области 49-летняя женщина стала жертвой нападения со стороны бывшего сожителя, который пришел к ней с ножом, спрятанным в букете цветов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.