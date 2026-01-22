В Саратовской области мужчина спрятал нож в букет цветов и напал на женщину
В поселке Солнечный Саратовской области 49-летняя женщина стала жертвой нападения со стороны бывшего сожителя, который пришел к ней с ножом, спрятанным в букете цветов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По информации полиции, 51-летний житель Кировского района пришел в магазин косметики, где работает женщина, с букетом. Ранее мужчина уже неоднократно навещал бывшую сожительницу с цветами и просьбами возобновить отношения, поэтому его визит не вызвал подозрений.
Однако в этот раз в букете он спрятал нож. Достав его, мужчина напал на женщину, угрожал убийством и один раз ударил ее по лицу.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
