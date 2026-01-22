Достижения.рф

В Саратовской области мужчина спрятал нож в букет цветов и напал на женщину

Фото: iStock/zozzzzo

В поселке Солнечный Саратовской области 49-летняя женщина стала жертвой нападения со стороны бывшего сожителя, который пришел к ней с ножом, спрятанным в букете цветов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.



По информации полиции, 51-летний житель Кировского района пришел в магазин косметики, где работает женщина, с букетом. Ранее мужчина уже неоднократно навещал бывшую сожительницу с цветами и просьбами возобновить отношения, поэтому его визит не вызвал подозрений.

Однако в этот раз в букете он спрятал нож. Достав его, мужчина напал на женщину, угрожал убийством и один раз ударил ее по лицу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Иван Мусатов

