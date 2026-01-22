Полиция задержала подозреваемую в осквернении «Вечного огня» в Серове
В Свердловской области задержали женщину, которая осквернила «Вечный огонь» в Серове. Полиция уже сняла отпечатки пальцев с задержанной и проводит с ней допрос. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.
Ранее стало известно, что женщина затушила пламя венком и скрылась с места происшествия. Камеры видеонаблюдения зафиксировали её действия. Прокуратура начала проверку по этому делу, так как это символ воинской славы. Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемой и задержали её.
Виновная — местная жительница по имени Татьяна, 1962 года рождения. Она известна врачам психиатрической больницы. Следственный комитет уточнил, что ей может грозить до трёх лет тюрьмы. Ведётся расследование, сейчас выясняют, что именно побудило женщину на такой поступок.
Читайте также: