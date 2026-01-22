Полиция задержала подозреваемую в осквернении «Вечного огня» в Серове

22 января 2026, 15:21

Фото: iStock/Oleg Elagin

В Свердловской области задержали женщину, которая осквернила «Вечный огонь» в Серове. Полиция уже сняла отпечатки пальцев с задержанной и проводит с ней допрос. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.