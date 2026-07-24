Мошенники запугивают россиян аннулированием трудового стажа
Аферисты пытаются получить доступ к личным кабинетам россиян на портале «Госуслуги», пугая людей аннулированием трудового стажа. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка».
Мошенники связываются с гражданами, прикидываясь сотрудниками СФР или ФНС. Они внушают людям, что из‑за технического сбоя трудовой стаж якобы обнулился, а это грозит потерей будущих пенсий или пособий.
Затем жулики предлагают «устранить ошибку» либо «оформить компенсацию». Под этим предлогом они выманивают у людей коды для входа в «Госуслуги» либо данные банковских карт.
В «Мошеловке» напомнили, что государственные органы не аннулируют трудовой стаж по телефону и не начисляют автоматические компенсации. Проверить соответствующие сведения каждый может самостоятельно на портале «Госуслуги».
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