Мошенники запугивают россиян аннулированием трудового стажа

24 июля 2026, 05:11

Фото: iStock/welcomia

Аферисты пытаются получить доступ к личным кабинетам россиян на портале «Госуслуги», пугая людей аннулированием трудового стажа. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка».