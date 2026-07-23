25-летний москвич под давлением мошенников отдал курьеру сейф с 71 млн рублей

23 июля 2026, 22:16

Фото: Istock/Okssi68

В Москве 25-летний горожанин под влиянием телефонных мошенников передал курьеру сейф с деньгами и ювелирными украшениями на сумму более 71 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЮЗАО.