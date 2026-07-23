25-летний москвич под давлением мошенников отдал курьеру сейф с 71 млн рублей
В Москве 25-летний горожанин под влиянием телефонных мошенников передал курьеру сейф с деньгами и ювелирными украшениями на сумму более 71 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЮЗАО.
Неизвестные позвонили молодому человеку, представились сотрудниками силовых ведомств, оказали психологическое давление и через видеосвязь заставили показать имущество в квартире.
Затем преступники убедили потерпевшего отдать ценности курьеру для якобы «декларирования». В сейфе жертвы находились наличные, в том числе в иностранной валюте, и украшения стоимостью 500 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 71 миллион рублей.
Полицейские оперативно задержали 26-летнего москвича-курьера. Ранее он уже имел судимость за два аналогичных преступления в ЦАО. Деньги и драгоценности задержанный успел передать соучастникам. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант находится под домашним арестом.
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