«Я твоя биологическая мать»: мошенники придумали новую схему обмана детей

02 июля 2026, 15:50

Мошенники пытались обмануть сына калужского чиновника, выдавая себя за его мать

Фото: iStock/Михаил Руденко

Мошенники начали использовать новую схему обмана подростков, представляясь их «биологическими матерями». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.





На уловку аферистов едва не попался 14-летний сын главы Тарусского округа Калужской области Михаила Голубева. Накануне юноше пришло сообщение от незнакомки с душераздирающим признанием.

«Я твоя биологическая мать. Это будет тяжело принять, но на самом деле я отдала тебя при рождении другим людям», — написала неизвестная.