«Я твоя биологическая мать»: мошенники придумали новую схему обмана детей
Мошенники пытались обмануть сына калужского чиновника, выдавая себя за его мать
Мошенники начали использовать новую схему обмана подростков, представляясь их «биологическими матерями». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
На уловку аферистов едва не попался 14-летний сын главы Тарусского округа Калужской области Михаила Голубева. Накануне юноше пришло сообщение от незнакомки с душераздирающим признанием.
«Я твоя биологическая мать. Это будет тяжело принять, но на самом деле я отдала тебя при рождении другим людям», — написала неизвестная.Однако подросток не стал отвечать и сразу обратился к реальным родителям. Те объяснили, что внезапно объявившейся «матери» на самом деле нужны лишь код от «Госуслуг» и деньги. Чиновник отнесся к ситуации с юмором, назвав ее «достойной турецкого или индийского сериала». Он также предупредил граждан о новой мошеннической схеме.