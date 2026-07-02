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«Я твоя биологическая мать»: мошенники придумали новую схему обмана детей

Мошенники пытались обмануть сына калужского чиновника, выдавая себя за его мать
Фото: iStock/Михаил Руденко

Мошенники начали использовать новую схему обмана подростков, представляясь их «биологическими матерями». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



На уловку аферистов едва не попался 14-летний сын главы Тарусского округа Калужской области Михаила Голубева. Накануне юноше пришло сообщение от незнакомки с душераздирающим признанием.

«Я твоя биологическая мать. Это будет тяжело принять, но на самом деле я отдала тебя при рождении другим людям», — написала неизвестная.
Однако подросток не стал отвечать и сразу обратился к реальным родителям. Те объяснили, что внезапно объявившейся «матери» на самом деле нужны лишь код от «Госуслуг» и деньги. Чиновник отнесся к ситуации с юмором, назвав ее «достойной турецкого или индийского сериала». Он также предупредил граждан о новой мошеннической схеме.
Лидия Пономарева

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