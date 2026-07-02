Российский подросток проник в чужой дом под влиянием мошенников
18-летний житель Якутска проник в чужую квартиру и вскрыл сейфы, думая, что действует по заданию спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, владелец квартиры вернулся домой и обнаружил следы взлома. Как выяснили оперативники, злоумышленники через интернет вышли на 17-летнюю дочь потерпевшего и, угрожая ей возбуждением уголовного дела, заставили ее участвовать в якобы следственных мероприятиях.
Девушка, следуя инструкции, спрятала в тайнике ключи от квартиры. Позже ими воспользовался 18-летний юноша, которого так же убедили, что он работает в качестве внештатного сотрудника спецслужб. При этом ценностей, которые искали мошенники, в квартире не оказалось. В настоящее полиция решает вопрос о передаче материалов следователям.
Ранее сообщалось, что в Уфе 42-летняя женщина попала в психдиспансер после общения с мошенниками. Они ежедневно контактировали с ней по восемь часов, и у пострадавшей развился стокгольмский синдром.
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