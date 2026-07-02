Российский подросток проник в чужой дом под влиянием мошенников

02 июля 2026, 11:51

18-летний житель Якутска вскрыл сейфы в чужой квартире по указке мошенников

Фото: iStock/blinow61

18-летний житель Якутска проник в чужую квартиру и вскрыл сейфы, думая, что действует по заданию спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.