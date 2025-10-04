Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

04 октября 2025, 06:40

МВД рассказало о мошеннической схеме с рассылкой электронных писем

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan

Мошенники рассылают россиянам электронные письма, представляясь сотрудниками банков, с уведомлением о якобы новом налоге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.