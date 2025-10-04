Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
Мошенники рассылают россиянам электронные письма, представляясь сотрудниками банков, с уведомлением о якобы новом налоге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
По данным ведомства, аферисты отправляют клиентам предупреждения о том, что с их счетов вскоре будет списан новый налог. Если получатель не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, ему придется ежемесячно перечислять значительные суммы в бюджет. Рассылка идет от всех крупных банков, и мошенники адаптируют ее под стиль каждого конкретного учреждения. Сумма «налога» варьируется от десятков до сотен тысяч рублей.
При переходе по ссылке из письма открывается фальшивый сайт банка, где пользователю предлагают ввести номер телефона для доступа в личный кабинет и подписания «заявления об отмене налога». Мошенники получают этот номер, вводят его на настоящем сайте банка и получают доступ к аккаунту жертвы.
