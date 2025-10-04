Россиянам рассказали о схеме мошенников с новым налогом

04 октября 2025, 11:07

РИА Новости: мошенники шлют россиянам фейки про новый налог от имени банков

Фото: istockphoto/welcomia

МВД России 4 октября предупредило о новой волне мошенничества: злоумышленники рассылают россиянам электронные письма якобы от имени банков с сообщением о «введении нового налога». Об этом пишет РИА Новости.