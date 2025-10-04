Россиянам рассказали о схеме мошенников с новым налогом
МВД России 4 октября предупредило о новой волне мошенничества: злоумышленники рассылают россиянам электронные письма якобы от имени банков с сообщением о «введении нового налога». Об этом пишет РИА Новости.
В письмах говорится, что со счетов скоро начнут автоматически списывать деньги, и получателю якобы нужно срочно войти в личный кабинет и подписать заявление об отказе от списаний — иначе каждый месяц будут сниматься крупные суммы, от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.
Сообщения рассылаются клиентам всех крупных банков и оформляются под конкретный банк. По ссылке из письма открывается поддельный сайт, где просят ввести номер телефона для входа и «подписать» заявление — мошенники сохраняют этот номер, затем вводят его на настоящем сайте банка и получают доступ к счёту.
Ранее, 2 октября, МВД также предостерегло от хранения на смартфонах фотографий документов, паролей и банковских уведомлений: при удалённом или физическом доступе к устройству эти данные могут использоваться для мошенничества, подделки документов и социальной инженерии.
