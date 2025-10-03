Мошенники заставили россиянку набрать кредитов и уговаривали сделать ЭКО
Мошенники вынудили россиянку оформить кредиты и убедили её пройти ЭКО, чтобы затем завладеть материнским капиталом. Об этом пишет RT.
Полиция уже задержала аферистов.
«Я взяла кредит в миллион рублей под залог своей квартиры. Потом у неё были проблемы с паспортом, я взяла для неё ещё 900 тыс. рублей, а мой сын — полмиллиона. Я ничего не подозревала, у нас с ней сложились дружеские отношения, и она показывала мне свою сберкнижку, на которой лежали миллионы. Говорила, что просто не может их сейчас снять», — сказано в материале RT.
Ранее из‑за них женщина уже лишилась квартиры и машины и накопила многомиллионные долги. По информации RT, организатором схемы была 47‑летняя уроженка Дагестана Инна К.