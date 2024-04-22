Москалькова получила обращение от заключенных «Черного дельфина»

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила обращение от заключенных колонии «Черный дельфин».
Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам Москальковой, в ее адрес поступило обращение в защиту прав заключенных исправительной колонии №6 по Оренбургской области. Заключенные рассказали ей о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения.
Омбудсмен подчеркнула, что она обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку, а также добавила, что взяла ситуацию на особый контроль.
Ранее Москалькова рассказала, что обсудила по видеосвязи с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем вопрос о его посещении российских военнопленных на Украине.
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По словам Москальковой, в ее адрес поступило обращение в защиту прав заключенных исправительной колонии №6 по Оренбургской области. Заключенные рассказали ей о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения.
Омбудсмен подчеркнула, что она обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку, а также добавила, что взяла ситуацию на особый контроль.
Ранее Москалькова рассказала, что обсудила по видеосвязи с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем вопрос о его посещении российских военнопленных на Украине.
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Алёна Самарева