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Москалькова получила обращение от заключенных «Черного дельфина»

22 апреля 2024, 17:53
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила обращение от заключенных колонии «Черный дельфин».
Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Москальковой, в ее адрес поступило обращение в защиту прав заключенных исправительной колонии №6 по Оренбургской области. Заключенные рассказали ей о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения.

Омбудсмен подчеркнула, что она обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку, а также добавила, что взяла ситуацию на особый контроль.

Ранее Москалькова рассказала, что обсудила по видеосвязи с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем вопрос о его посещении российских военнопленных на Украине.

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#россия
#омбудсмен
#обращения
В Мытищах снесли два недостроенных жилых дома
22 апреля 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Два четырёхэтажных кирпичных многоквартирных жилых дома, долгое время остававшихся недостроенными, снесли в посёлке Николо-Прозорово городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дома-недострои были расположены рядом с улицами Николо-Прозоровская и Никольская. В ходе обследования выяснилось, что постройки возводились без разрешительной документации. Так как финансирования не было, ни достроить объекты, ни привести в порядок документы и получить разрешение на их возведение не представлялось возможным. Кроме того, дома долго были заброшенными и начали разрушаться, поэтому новый собственник решил снести их», — говорится в сообщении.
В настоящее время оба недостроя снесены, участок освобождён от строительного мусора. Решение о том, как будет использован освободившийся земельный участок, ещё не принято.

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#жилой дом
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#недострой
#мособлархитектура
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«Дошли до маркировки»: россиянам рассказали, как изменится цена на икру с 1 апреля
Фермер Алексеев: обязательная маркировка икры не скажется на ее цене
22 апреля 2024, 17:42

Фото: iStock/Darkwisper

С 1 апреля 2024 года икра осетровых и лососевых (красная икра) подлежит обязательной маркировке в системе «Честный знак». К этой дате производители и импортеры должны быть зарегистрированы в системе и полностью настроить все процессы по оплате кодов, подаче сведений в систему маркировки, об обороте и выводу из оборота.
О том, изменится ли цена на продукт после нововведений и как они будут работать, в беседе с «Радио 1» рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства «Акваферма» Антон Алексеев.

«Раньше была маркировка необязательной, это же некая тенденция, которая давно сформировалась, вот сейчас дошли до маркировки икры. По поводу повышения цены, я думаю, что на чёрной икре, как на дорогом продукте, это вряд ли скажется ввиду того, что маркировка устанавливается на продукты, по сути, и в стоимости банки она будет растворяться. А вот по красной икре возможно будет видна эта затратная часть, но она будет несущественной, так как сама продукция дорогая», — пояснил Алексеев.

На вопрос о том, как долго будет проходить процесс маркировки и будут ли штрафовать организации, которые закупили большую партию икры до нововведений, собеседник издания ответил, что весь 2024 год процесс будет постепенно налаживаться.

«По опыту это все достаточно долго происходит. Я думаю, что весь этот год будут это налаживать, апробировать. Я сомневаюсь, что там будут какие-то сразу введены жесткие меры и штрафы. По крайне мере по всем другим товарам, которые проходили такой же путь маркировки, я не помню, чтобы кого-то прям жестко сразу штрафовали. Есть некий период, который будет выдержан. Весь этот год медленно, но, верно, это будет происходить», — рассказал Алексеев.

Он также не исключил, что каким-то производителям, которые не осуществили обязательную маркировку икры, может быть выдано предостережение или применены иные меры, например, уговоры. Штрафные санкции, по мнению эксперта, в ближайшее время исключены.

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#икра
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В Подмосковье процент пользователей «Госуслуги.Дом» увеличился на 4%
22 апреля 2024, 17:14

Фото: ГУСТ МО

За прошедшую неделю мобильное приложение «Госуслуги.Дом» установили более 111 тыс. новых пользователей. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
По сравнению с прошлом годом увеличилось количество пользователей приложения — более З,98 млн. скачиваний накопительным итогом.

«В Московской области процент пользователей приложения «Госуслуги.Дом» увеличился на 4%. В проекте «День собственника» зарегистрировано более 350 организаций из 67 регионов, запущено более 7 тысяч голосований, в числе которых Подмосковье. Кроме этого в приложении увеличилось количество информации о предоставлении коммунальных услуг МКД в регионе», - поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Московской области выросла доля МКД, в которой полностью размещены КН помещения.

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#подмосковье
#дом
#госуслуги
#приложения
#мкд
#пользователи
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В Николаеве на юге Украины звучат взрывы
«Страна.ua»: в Николаеве на юге Украины произошли взрывы
22 апреля 2024, 16:52

Фото: iStock/Leonid Ikan

Несколько взрывов произошли в городе Николаеве на юге Украины, пишет «Страна.ua».
Другие подробности пока не приводятся.

Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области не звучала. По данным специальной онлайн-карты, которую разработали в министерстве цифровой трансформации Украины, регион находится в «зеленой» зоне.

В понедельник в 11.00 мск сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. О возможной опасности предупредили жителей Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что ВС России полностью освободили Новомихайловку в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#украина
#взрыв
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Стало известно, какие сумки будут в тренде летом 2024 года
Стилист Софронова рассказала, какие сумки будут в тренде летом 2024 года
22 апреля 2024, 15:43

Фото: istockphoto/AnnaZhuk

Огромные, вместительные, а также микромодели, плетеные варианты и сумки-ведра будут популярны в сезоне весна-лето 2024 года. Об этом рассказала стилист-имиджмейкер Цветана Софронова в беседе с изданием Москва 24.
По информации издания, очень модными по-прежнему будут большие сумки. Стилист отметила, что любовь к ним вполне объяснима. Они удобные и практичные, а также отлично вписываются в любой образ.

«Можно подобрать модель в виде объемного мешка или отдать предпочтение тоуту либо большому клатчу. Важно лишь помнить, что такие сумки лучше смотрятся, когда их носят именно в руках, а не на плече», — отметила она.
Кроме того, маленькие сумочки тоже оказались в трендах сезона. Софронова пояснила, что «это идеальный вариант для вечерних выходов», а также «отличная пара повседневному аксессуару». Эксперт подчеркнула, что сейчас модно носить две сумочки сразу.

Плетеные модели можно будет носить не только на пляже — они станут стильным дополнением к повседневному образу. Также в этом сезоне стоит обратить внимание на сумки-ведра. Они не только ярко выделяются своей необычной формой, но еще и удобные. В них может поместиться все необходимое.

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#эксперт
#стилист
#мода
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Россиянин получил пять лет принудительных работ по делу о фейках о ВС РФ
Москвич Коховец получил 5 лет принудительных работ после уличного опроса
22 апреля 2024, 15:39

Фото: iStock/Zolnierek

Суд огласил приговор в отношении москвича Юрия Коховца, признав его виновным в распространении фейков о ВС РФ после уличного опроса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Елену Шереметьеву.
Отмечается, что мужчина получил пять лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы. Помимо этого, ему запретили заниматься администрированием сайтов на четыре года.

Прокуратура запросила для мужчины 5,5 года лишения свободы за распространение фейков о ВС РФ. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после уличного опроса. Его проводило «Радио Свобода»* в июле 2022 года.

Ранее техника Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) имени Б.П. Константинова Дмитрия Богмута отправили под стражу за распространение фейков о российской армии. Следователи установили, что техник распространял ложную информацию о ВС РФ за пределами страны. Он публиковал недостоверные сведения, фейковые изображения и искаженные данные о целях СВО на территории Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* признана в России нежелательной организацией и включена в реестр иноагентов
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#уголовное дело
#прокуратура
#фейки
#сво
#вс рф
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«Назвали тварью»: новосибирцы обвинили соседей-мигрантов в антисанитарии
В СК откликнулись на жалобы новосибирцев из-за мигрантов, расплодивших тараканов
22 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/vichinterlang

Мигранты, проживающие на съемном жилье, развели антисанитарию в одном из многоквартирных домов Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Жильцы многоквартирного дома обратились в правоохранительные органы с жалобами на то, что большинство квартиросъемщиков являются иностранными гражданами, однако конфликт вызван именно тем, что они не соблюдают правила гигиены и санитарии. В частности, речь идет о женщине, которая по словам соседей, сделала из своей квартиры рассадник насекомых.
«К одним таким зашли в квартиру, женщина (если ее можно так назвать) сидит на полу, ест доширак, по платку на голове ползет таракан, женщина не реагирует», – рассказали возмущенные жители многоэтажного дома.

Также сообщается, что жительница-мигрантка написала встречное заявление на жильцов дома, так как оскорбилась объявлением в подъезде дома, в котором жильцы обозвали ее тварью.
«Тварь, убирайся из нашего дома со своими тараканами», – написали недовольные жильцы в подъезде.

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#мигрант
#квартиры
#конфликт
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#правила
#жители
#заявление
#дома
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Дома для переселенцев из аварийного жилья в Яхроме сдадут до конца сентября
22 апреля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дома с квартирами для 168 семей переселенцев из аварийного жилья возводят в городе Яхрома Дмитровского городского округа, сдать новостройки в эксплуатацию должны до конца третьего квартала текущего года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объектах ведутся фасадные работы, устройство внутренних инженерных сетей и чистовая отделка помещений. В новые дома из аварийных переедут 168 семей — это 410 человек», — говорится в сообщении.
Расселены будут дома №№23, 24 и 25 по улице Ленина в городе Яхрома, а также дом №1 по Парковой улице.

Переселенцы получат квартиры с чистовой отделкой.

Ранее сообщалось, что в 12 городских округах Московской области на прошлой неделе расселили более 80 человек расселили из 1,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

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#яхрома
#дмитровский городской округ
#строительство
#расселение
#аварийное жильё
#министерство строительного комплекса мо
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Аналитики «Авито» выяснили, работники какой сферы наиболее работоспособны в апреле
«Авито Работа»: выше всего свою продуктивность в апреле оценили работники сельского хозяйства
22 апреля 2024, 14:51

Фото: IStock/Liubomyr Vorona

Эксперты «Авито Работы» провели исследование и выяснили сферу, представители которой высоко оценивают свою работоспособность.
В рамках исследовния было опрошено более 7 000 работающих россиян. Для определения среднего уровня продуктивности, респондентов просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале.

По итогам опроса оказалось, что в апреле этого года больше половины (54%) респондентов оценили свои мотивацию и продуктивность на работе на 8–10 баллов из 10 возможных. Согласно аналогичному исследованию в марте текущего года, таких респондентов было 65%.

Наиболее высоко свою работоспособность оценили работники сельского хозяйства и агропромышленности (65%), туризма и ресторанно-гостиничной сферы (61%), банкинга и инвестиций (61%).

Согласно исследованию, в марте текущего года лидерами по продуктивности стали работники бухгалтерии и финансов — 71% респондентов этой сферы высоко оценивали свою продуктивность. На втором и третьем местах были работники автомобильного бизнеса (71%) и онлайн-торговли (69%).

Также было проведено исследование по территориальному признаку. Оказалось, что в апреле текущего года наибольшей продуктивностью смогли похвастаться работники из Омска (61%), Казани (58%), и Уфы (57%).

В марте 2024 года самыми замотивированными на работу были жители Ростова-на-Дону. Второе место в мартовском рейтинге также занимала Казань — 72% респондентов рассказали о своей высокой рабочей мотивации и продуктивности. В тройку самых продуктивных россиян в прошлом месяце вошли жители Омска (67%).

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