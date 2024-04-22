Москалькова получила обращение от заключенных «Черного дельфина»

С 1 апреля 2024 года икра осетровых и лососевых (красная икра) подлежит обязательной маркировке в системе «Честный знак». К этой дате производители и импортеры должны быть зарегистрированы в системе и полностью настроить все процессы по оплате кодов, подаче сведений в систему маркировки, об обороте и выводу из оборота.