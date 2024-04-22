«Назвали тварью»: новосибирцы обвинили соседей-мигрантов в антисанитарии

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Мигранты, проживающие на съемном жилье, развели антисанитарию в одном из многоквартирных домов Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Жильцы многоквартирного дома обратились в правоохранительные органы с жалобами на то, что большинство квартиросъемщиков являются иностранными гражданами, однако конфликт вызван именно тем, что они не соблюдают правила гигиены и санитарии. В частности, речь идет о женщине, которая по словам соседей, сделала из своей квартиры рассадник насекомых.
Также сообщается, что жительница-мигрантка написала встречное заявление на жильцов дома, так как оскорбилась объявлением в подъезде дома, в котором жильцы обозвали ее тварью.
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«К одним таким зашли в квартиру, женщина (если ее можно так назвать) сидит на полу, ест доширак, по платку на голове ползет таракан, женщина не реагирует», – рассказали возмущенные жители многоэтажного дома.
Также сообщается, что жительница-мигрантка написала встречное заявление на жильцов дома, так как оскорбилась объявлением в подъезде дома, в котором жильцы обозвали ее тварью.
«Тварь, убирайся из нашего дома со своими тараканами», – написали недовольные жильцы в подъезде.
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Анастасия Хохлова