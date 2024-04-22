Меры в отношении мигрантов, причастность Украины и США, жертвы: месяц с теракта в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Ровно месяц назад Россию потрясла новость о страшных событиях, произошедших в концертном зале Подмосковья «Крокус Сити Холле». Вечером 22 марта в помещение ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по посетителям, в числе которых были женщины и дети. О самом масштабном за последние десятилетия теракте в России, жертвах, и о том, за что выходцы из Таджикистана расправились с безоружными людьми, расскажет редакция «Радио 1».
Теракт 22 марта 2024 в подмосковном «Крокус Сити Холле»
Вечером 22 марта тысячи москвичей и гостей столицы собрались на концерт группы «Пикник». За несколько минут до начала выступления коллектива в здание ворвались вооруженные террористы. Четыре уроженца Таджикистана в упор расстреливали людей, после чего подожгли здание «Крокуса».
По видеозаписям с камер видеонаблюдения можно сделать вывод о том, что теракт произошел за считанные минуты.
В 19:55 стрелки оставили автомобиль в зоне парковки и беспрепятственно вошли в помещение. В 20:13 боевики уже вышли из здания. Спеша скрыться, они сбили ребенка, который до настоящего времени проходит лечение.
Задержание террористов
Через несколько часов после совершения теракта террористов задержали в Брянской области. Они намеревались пересечь границу с Украиной, где их ожидали сообщники, руководившие их действиями по телефону. Во время допроса фигуранты рассказали, что за массовое убийство безоружных людей им пообещали заплатить по 500 тысяч рублей.
Вскоре обвиняемым была избрана мера пресечения. Они помещены под стражу до 22 мая. Кроме непосредственных исполнителей теракта, были задержаны их пособники. Это двое братьев Исломовых и их отец. Один из фигурантов передал террористам деньги, а второй предоставил автомобиль, на котором боевики пытались скрыться.
Также был арестован уроженец Таджикистана, который сдал квартиру стрелкам.
Жертвы теракта в «Крокусе»
В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека. Более 300 получили ранения. Десятки пострадавших продолжают находиться в больницах.
Проверка мигрантов
Вскоре после трагедии в «Крокусе» власти страны приняли решение об ужесточении миграционной политики. Общественность и правоохранительные органы сделали вывод, что условия для совершения теракта во многом созданы в связи с массовыми нарушениями, повлекшими ситуацию с практически бесконтрольным прибытием в Россию уроженцев Центральной Азии.
Уже на следующий день после теракта в метро, на вокзалах и в аэропортах начали тщательно проверять документы и досматривать личные вещи приезжих. Спустя несколько дней начались проверки в местах, где мигрантов больше всего: на стройках, в общежитиях, в общепитах. Начались задержания тех, кто содействовал незаконной миграции: по подозрению в торговле языковыми сертификатами.
Главы регионов стали ужесточать правила пребывания мигрантов на территории субъектов, а также ограничивать сферы, в которых иностранцы могут быть трудоустроены.
Причастность Украины к теракту в «Крокусе»
Следствие установило, что с терактом, помимо самих исполнителей, связаны еще 11 человек, которые находились в контакте с украинскими спецслужбами. Также установлены источники финансирования группировки. Одним из них является украино-американский фонд Burisma, контролируемый Хантером Байденом.
На заседании Совбеза ООН спецпредставитель РФ Василий Небензя по этому поводу сделал заявление о том, что в России ожидают объяснений по сути данного обстоятельства.
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Анастасия Хохлова